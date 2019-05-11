Selçuk, Seferihisar'a kardeş olacak

Selçuk Belediye Meclisi Mayıs toplantısı yapıldı. Seferihisar Belediyesi ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için belediye meclisi tarafından Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e yetki verildi.

Selçuk Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı yapıldı. Selçuk Belediye Meclisi olağan gündem maddelerinin yanı sıra önergelerle oluşan gündem maddelerinin görüşerek karara bağladı. Görüşülen gündem maddeleri arasında Selçuk Belediyesi’nin kurumsal yapısındaki değişikliklerden, 2018 Yılı Kesin Hesabı’na kadar önemli maddeler yer aldı.

Selçuk Belediye Meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında toplandı. Belediye meclisinde görüşülen maddeler kapsamında 2018 Yılı Kesin Hesabı görüşülerek; oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca meclis tarafından alınan kararla Selçuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü kaldırılarak Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlandı. Selçuk’un önemli dinamiklerinden biri olan tarımsal faaliyetlerin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kuruldu.

Meclis toplantısında Selçuk açısından büyük önem arz eden Şirince Kentsel Sit Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu ile ilgili komisyonda bekletilmesine ve söz konusu planla ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine karar verildi.

Selçuk Belediyesi SODEM'e üye

Mecliste ayrıca Selçuk Belediyesi’nin uluslararası platformda temsil edilmesi, belediyeler ve diğer paydaşlarla iletişim kurularak, ortak iş birliği platformu oluşturmak, ekonomik, sosyal ve kültürel diyaloğun oluşturularak güçlendirilmesi konusunda faaliyet göstermek amacıyla Selçuk Belediyesi’nin Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği’ne üye olması için Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

İş birliği protokolü

Gündemin önergeler ile oluşan maddeleri arasında yer alan Seferihisar Belediyesi ile kardeş şehir protokolünün imzalanması için belediye meclisi tarafından Başkan Sengel’e yetki verildi.

Selçuk Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolüne göre İzmir’in tarım ve turizmde kalkınan iki kenti, İyonyalılar döneminden tam 3400 yıl sonra tekrar işbirliği yapar hale gelecek.

Kardeş kent ilişkisi kurulması ve protokol imzalanması ile ilgili gündem maddesi gereğince Seferihisar ile Selçuk gibi İzmir’in tarım ve turizmle ile kalkınan iki kenti güçlerini birleştirecek. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e Selçuk Belediye Meclisi tarafından verilen yetkiyle Selçuk Belediyesi ile Seferihisar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalanacak.

Başkan Sengel Seferihisar Belediyesi ile Selçuk Belediyesi arasında kardeş şehir protokolünün uluslararası, kültürel ve sosyal birçok boyutunun olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Tarım ve turizm alanında Selçuk’un, ve Seferihisar’ın aynı paralelde gittiğini düşünüyoruz. Seferihisar ve Selçuk arasındaki kardeşliğin uluslararası bir boyutu olacak. Seferihisar CİTTA SLOW sıfatına sahip bir kent olduğu için Avrupa’dan alınabilecek hibe programları ve fonlarıyla ilgili olarak bir arada durmamızın faydaları var. Biz de bunlardan faydalanmak için kent kimliğiyle aynı paralelde gidebileceğimiz bir belediye düşündük” dedi.

Başkan Sengel; Selçuk Belediye Meclis Toplantısı dilek ve temenniler bölümünde Selçuk’ta yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.