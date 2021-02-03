Selçuk'ta 10 mahalle, kırsal mahalle statüsüne geçti

Efes Selçuk Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nda, Kırsal Mahalle değişikliği tarafından oy birliği ile kabul edildi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in Başkanlığında toplanan meclise sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların yanı sıra CHP İlçe Örgütü de tam kadro katılım gösterdi. Olağan gündem maddelerinin görüşüldüğü Şubat Ayı Meclis Toplantısı’ndan çıkan kararla köyden mahalleye dönüşen Zeytinköy, Barutçu, Çamlık, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu, Şirince ile belde belediyesi iken mahalleye dönüşen Belevi Mahallesi’nin kırsal mahalle olarak belirlenmesi ile ilgili madde oybirliğiyle kabul edildi.

KÖYLERİMİZE ARTI DEĞER KATTIK

Süreç ile ilgili meclis üyelerine ve kamuoyuna bilgi veren Başkan Sengel; “Geçen hafta içerisinde köy ve belde muhtarlarımızla bir bilgilendirme toplantısında bir araya geldik. Belediye meclisimizden oy birliğiyle geçen karala köylerimizde yaşayan tüm yurttaşlarımıza artı bir değer kattık. Bu düzenleme ile köylerin tamamen eski niteliğine dönmesi söz konusu değil. Ancak dediğim gibi bu köylerimiz için bir artı değerdir. Eğer bu karar alınmasaydı köylerde yaşayan vatandaşlarımız 2022 yılının ardından Emlak Vergisi ve su giderlerinde ciddi bir külfet ile karşı karşıya kalacaklardı. Bu yüzden bu konuyu direk meclise getirdik. Bu anlamda meclis üyelerimize bu karardaki oy birliği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

2014 yılında yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası ile Zeytinköy, Barutçu, Acarlar, Sultaniye, Çamlık, Gökçealan, Havutçulu ve Şirince Köyleri ile Belevi Belde Belediyesi Mahalleye dönüşmüştü. Hayata geçmesi planlanan düzenleme ile kırsal mahalle ya da kırsal yerleşim alanı olarak belirlenen yerlerde gelir vergisinden muaf olan esnaf, kırsal mahalle statüsü kazanan köylerde konutu olan vatandaşlar, tarlası olanlar 31 Aralık 2022’den sonra da emlak vergisi ödemeyecekler. Ticari, turistik işletmeler de Emlak Vergisini %50 oranında ödeyecek. Su ücretlerini de ticari faaliyetler yürüten işletmeler de en fazla yüzde 50’sini, konutlar da en fazla yüzde 25’ini ödeyecek.

Düzenleme tarımdan, evsel üretime kadar birçok alanda köyde yaşayan vatandaşlar için kazanç sağlayacak. Köyde yaşayan vatandaşlar Emlak Vergisi ve su faturalarını merkez mahalle bazında ödemek zorunda kalmayacak. Kırsal Mahalle Statüsü ile köyde yaşam desteklenirken, tarımsal üretim maliyetinin üreticiler için yük olmasının önüne bir nebze olsun geçilecek. Kararın 90 gün içinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmesini bekleniyor.