Selçuk'ta Engelsiz Gezi Parkı açıldı

Efes Selçuk'ta, EFEST'in ilk gününde ilk engelsiz çocuk parkı açıldı.

Gazi Kafe yanında yer alan Engelsiz Gezi Parkı'nın açılış kurdelesini, engelsiz bir parkta tüm arkadaşlarıyla birlikte oynamak isteyen Duru Atasoy ve çocuklar kesti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu emanet ettiği Duru Atasoy'a söz verdikten sonra hayata geçen Engelsiz Gezi Parkı'nın açılışında konuşan Başkan Sengel, "5 Hedef 50 Proje"den biri olan Engelsiz Gezi Parkı'nın hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Bugüne kadar birçok iş gerçekleştirmiş olmamıza karşılık ilk defa kurdele keserek elle dokunur, gözle görünür bir proje ortaya çıkarmış oluyoruz. Ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğumu Duru'ya bırakmıştım. Duru da; benden engelli olan, olmayan tüm arkadaşlarıyla oynayabileceği bir park istemişti. Duru bize 23 Nisan 2020'ye kadar süre vermişti. Ama biz Duru'nun isteğini dört ay içerisinde yerine getirdik. Biz çok mutluyuz. Duru ve diğer çocuklarımız da bu parkta mutlu bir şekilde oynadıkça daha da mutlu olacağız" dedi.

Çocuklar engel tanımaz

Efes Selçuk adına engelsiz parkın bir eksiklik olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; "Çocuklar engel tanımaz ve özgürdür. Eğer bu geleceği çocuklar ve gençler için inşa edersek; 'sırtın yere gelmez Türkiye' diyoruz. Parkımızın adını Engelsiz Gezi Parkı koyduk. Yani İtibar-ı iade ettik. Başına da engelsiz sıfatını koyduk. Çünkü bizim için Gezi direnişi bir ağaç için başladı. Çünkü bizim için Gezi Direnişi bir mücadele örneğiydi. Bizim için Gezi direnişi mizahın gücüyle muhalefet yapmaktı. Çünkü bizim için Gezi Direnişi tekerlekli sandalyedeki adama TOMA tarafından sıkılan suydu. Gezi bizim için burada adlarına ağaç dikilen 8 gencin ölümsüz oluşuydu" diye konuştu.

Başkan Sengel konuşmasının ardından ilk açılış kurdelesini sadece çocukların kesmesini isteyerek; makasları Duru'ya ve çocuklara bıraktı. Sengel; "Çocuklarımızın uğurlu ellerinden bu parkı açacağız. Bundan sonra bana çok kurdele kesmek nasip olacak" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından çocuklar Engelsiz Gezi Parkı'nda oynarken Başkan Sengel meclis üyeleri ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ile birlikte Gezi Direnişi'nde hayatlarını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan ve Berkin Elvan anısına ağaç dikildi. Ağaç dikiminden sonra Başkan Sengel ve Yıldırım Kaya Engelsiz Gezi Parkı'nda çocukların neşesine ortak oldu. n Yasin Çetin