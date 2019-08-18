Selçuk'ta fahri hemşeri konseri

Gezgin Fest'te Efes Selçuk'un fahri hemşehrisi Hayko Cepkin sahne aldı. Hayko Cepkin, sahne performansıyla gezgin müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Sengel, gecenin çok etkileyici olduğunu söyledi.

Bu yıl beşinci kez düzenlenen gezginleri, müzik severleri, doğaseverleri ve yüzlerce gençleri müzikle buluşturmayı amaçlayan Gezgin Fest İzmir, Türkiye'nin en uzun sahilinde yapıldı. Festivalde rock müziğin önemli ismi Hayko Cepkin sahne aldı. Sanatçıyı binlerce müzik sever coşku içinde dinledi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı kendine has yorumuyla ve sahne showuyla birbirinden önemli parçalar seslendirdi. Sanatçının seslendirdiği, söz ve müziği Cahit Berkay'a ait olan ve Sivas Katliamı'nı anlatan 'Issızlığın Ortasında' şarkısı ise büyük beğeni topladı.

Sanat, siyaseti yendi

Efes Selçuk'un Fahri hemşehrisi Hayko Cepkin'i Pamucak sahilinde dinlemekten büyük keyif aldığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Hayko Cepkin Efes Selçuk Belediye Meclisi'nin farklı partilere mensup tüm üyelerinin oy birliğiyle fahri hemşehrisi olmuştur. Bu şu demek; bu kente değer veren, iyi niyetli bir adamın ve sanatın siyaseti yenmesi demektir" dedi.

Gezgin Fest'in Efes Selçuk'u şahlandırdığını belirten Başkan Sengel; "Bizlere inanılmaz bir güç verdiniz. Bütün umudumuz gençliktedir diyenlere selam olsun" dedi.

Başkan Sengel, gecenin sonunda Gezgin Fest'in elçisi olarak ilan edildi.

Efes Selçuk'un fahri hemşehri olduktan sonra ilk kez sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hayko Cepkin; "Yaşadığım yerde sahne almak benim için büyük keyif. Gezgin Fest aile bütünlüğü içerisinde gerçekleşen, içerisinde birçok konuda farkındalık taşıyan grupları barındıran bir festival. Gezgin Fest çevrecileri, maceracıları, doğa severleri içerisinde barındırması sebebiyle büyümeyi hak eden bir organizasyon. Tüm bu topluluklar kendilerini festival kültürüne çok iyi yansıtıyor. Umarım seneye çok daha iyi bir şekilde burada olacağız" dedi.

Etkileyici gösteri

Konser sonrasında Hayko Cepkin ile birlikte bir açıklama yapan Başkan Sengel; "Benim ve birçok Selçuklu'nun çocukluğunun geçtiği bu sahilde Hayko Cepkin ile buluşmak inanılmaz bir keyifti. Bu akşam izlediğimiz şey bir konserin çok ötesinde bir şeydi. Sahnede adeta nereye bakacağımı şaşırdığım bir organizasyondu" dedi.