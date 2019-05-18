Selçuk'ta fener alayı ve konser

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı ve Moğollar Konseri ile kutlanacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ulusal Kurtuluş Mücadelesi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Selçuk’ta da büyük bir coşku ile kutlanacak. Kutlamalar İstasyon Meydanı’ndan başlayacak Fener Alayı’nın ardından, efsane müzik grubu moğollar Konseriyle devam edecek.

Kısa bir süre önce 50. Sanat Yılı’nı kutlayan Anadolu Rock Müziği’nin temsilcilerinden Moğollar Grubu 19 Mayıs akşamı saat 22.00’de Pazar Yeri’nde sahne alacak. Selçuklular 100. Yıl coşkusunu Moğollar ile yaşayacak. Kuşakları büyüten, müziğiyle Anadolu toprağının sesi olan müzik grubu en güzel şarkılarını 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Selçuklular için söyleyecek.

Aynı inanç ve aynı ruhla bir aradayız

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 1919’da olduğu gibi, aynı ruh ve aynı inançla Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin 100. Yılını kutlamanın coşkusu içerisinde olduklarını belirterek; “ 19 Mayıs 1919’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Ulusu’nun sadece tarihini değil kaderini yazmak üzere Samsun’a çıktı. Bizler aradan geçen 100 yılın sonunda aynı inanç ve aynı ruhu taşıyan Atatürk’ün gençleriyiz. 1919 ruhunu ve inancını taşıdıklarına emin olduğum tüm Selçuklular’ı 19 Mayıs akşamı 100. Yıla yakışan bir Fener Alayı ve devamında şahane bir Moğollar Konseri için bekliyoruz” dedi.