Selçuk'ta "üreteciler, aracılar ve ihracatçılar" bir araya geldi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği tarafından yaş meyve sebze üreticileri, aracıları, komisyoncu ve ihracatçıların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Selçuk Kaymakamlığında Kaymakam Ekrem İnci'nin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, ihracattan daha çok gelir elde edilmesine yönelik öneriler tartışıldı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, ihracatta meyve sebze depolarının önemine değindi. Uzun süreli ihracat için depolamanın şart olduğunu aktaran Prof. Dr. Şen, ancak depoların "hastane" gibi görülmemesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Şen, iyi ürünün depoda daha uzun süre dayanacağını ifade etti. Prof. Dr. Şen, çürük ürünlerin iyi bir şeklide imha edilmesi gerektiğini de belirtti.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, "Akdeniz meyve sineği" sorununa dikkati çekti. İzmir'de bu sinek türüne karşı başarılı bir mücadele verdiklerini ifade eden Musa Bakan, bunda üretici, tüccar ve ihracatçıların da katkısı olduğunu vurguladı.