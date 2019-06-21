Selçuk'ta yol harekâtı

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk halkının en büyük problemlerinden biri olan yolların çözümü için çalışmaları başlattı.

Beraberindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi ekipleri tarafından mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Sengel, "Selçuk halkımız çok yakında ortak çalışmanın sonucu kendi gözleriyle görecekler. Çünkü biz bu kentin sorunlarını bilerek geldik. Çözüm odaklı yapacağımız hizmetlerimize güç katacak olan İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek devam edeceğiz. Bize inanan Selçuk halkının güvenine layık olacağız" dedi.

Tüm yollarımızı düzelteceğiz

Selçuk'ta gerek kent merkezinde gerekse mahallelerde yollarla ilgili birçok sıkıntı yaşandığını belirten Başkan Sengel; " Biliyoruz, yollarımız yürünmez halde ve sıkıntı büyük. Bunca sorunu bilerek bu işlere talip olduk. İşte bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile el ele vererek; Zafer ve 14 Mayıs Mahalleleri başta olmak üzere sırasıyla tüm yollarımızı düzelteceğiz. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle birlikte bazı incelemeler yaptık. Yapılan incelemeler doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. Makamları mahallelere taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.