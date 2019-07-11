Selçuk'un WhastsApp hattı: SELBİM

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in seçim öncesi açıkladığı '5 hedef 50 proje' arasında yer alan SELBİM tüm istek ve şikâyetler için hazır.

Belediyenin, vatandaşlara bir telefon kadar yakın olmasını hedefleyen Başkan Sengel, 0 533 814 33 37 numaralı WhastsApp ihbar hattına gelecek tüm istek, öneri ve şikayetleri takip edebileceği gibi, vatandaşa SELBİM tarafından yapılacak cevaplandırma mesajlarını da anında görebilecek.

Kısa adı SELBİM olan Selçuk Belediyesi İletişim Merkezi ile cevapsız kalan tüm sorunlar, öneriler ve istekler cevabını bulacak. Bir kentte en çok o kentte yaşayanların var olduğu anlayışıyla yola çıkan SELBİM, Selçuk Belediyesi Hizmet Binası zemin katta hizmete başladı. Vatandaşlar artık SELBİM üzerinden her türlü şikayetlerini 0 533 814 33 37 numaralı WhastsApp ihbar hattına iletebilecek. SELBİM WhatsApp ihbar hattının yanı sıra sistem 444 8 892 numaralı telefon hattıyla da vatandaşların hizmetinde olacak. Ayrıca www.selbim.selcuk.bel.tr adresinden veya selbim@selcuk.bel.tr adreslerinden de alınacak olan istek ve şikayetler, ilgili personel tarafından en kısa sürede cevaplandırılacak.