Selçuk Yaşar, son yolculuğuna uğurlandı

Duayen sanayici ve iş insanı Yaşar Holding'in kurucusu Selçuk Yaşar, ebediyete uğurlandı. Yaşar’ı son yolculuğunda sevenleri ve çalışanları yalnız bırakmadı.

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde 98 yaşında yaşama veda eden Yaşar Holding'in kurucusu Selçuk Yaşar, ebediyete uğurlandı. Yaşar için öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yanı sıra İzmir iş dünyası temsilcileri, siyasi partilerin İzmir il başkanları, İzmir Milletvekilleri, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile Selçuk Yaşar’ın sevenleri katıldı. Selçuk Yaşar’ın naşı kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törende taziyeleri Selçuk Yaşar’ın kızları Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ile Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı kabul etti.

Selçuk Yaşar kimdir?

17 Ocak 1925 tarihinde Rodos’ta doğan Selçuk Yaşar, ortaokulu İzmir Saint Joseph Lisesi’nde bitirdi, lise tahsilini İstanbul’daki FransızSaint JosephLisesi’nde tamamladı. 1948 yılında İzmir Ticari İlimler Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Ölümüne kadar Yaşar Topluluğu ve 2001 yılında kurulan ve bugün 10.000’ i aşkın öğrencisi bulunan Yaşar Üniversitesi’nin kurucusu ve Onursal Başkanı olarak görevini sürdürdü.

Babasının dükkanında iş hayatına atılan Selçuk Yaşar, 1954 yılında Türkiye’nin ilk boya fabrikası DYO’nun kurucuları arasında yer aldı. Bundan sonraki yıllarda Türkiye’de öncülük ettiği birçok sanayi dalında yatırım yaptı. İzmir'de SEK'in süt toplama ve işleme kapasitesinin yetersiz olduğunu gözlemleyen Yaşar, yatırım kararı alınıp 1973 yılında temeli atılan ve 1975 yılında faaliyete geçen Pınar Süt ile Türkiye de ilk defa Tetra Pak kutular içinde, UHT teknolojisiyle üretilmiş uzun ömürlü sütü üretmeye başladı.

Yaşar, et ve süt hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla birçok önemli proje hazırladı ve uygulamaya geçirdi. Yaşar bir dönem Ege Ekspres Gazetesi’ni ve Devir Dergisi’ni ve Gazete Ege’yi çıkardı, Ege TV’nin de kurucuları arasında yer aldı.

TÜSİAD Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği ile ESİAD Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği, DESAD Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin kurucularından olan Selçuk Yaşar, BOSAD Boya Sanayicileri Derneği Danışma Kurulu üyesiydi.

Selçuk Yaşar, uzun yıllar Danimarka’nın İzmir Fahri Konsolosluğu görevini de yürüttü.