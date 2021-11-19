Selçuk’taki 10 milyon TL'lik satışa tepki

Selçuk Belediyesi mülkiyetinde bulunan iki adet arsanın 10 milyon TL bedelle satışa çıkarılmasını eleştiren Selçuk Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Bayraklı, arsaların ilçenin en değerli arazilerinden olduğunu belirterek kat karşılığı müteahhide verilmesi halinde belediyenin daha fazla gelir elde edilebileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Selçuk Belediyesi mülkiyetinde bulunan iki adet arsa satışa çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanında Selçuk Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 963 metrekarelik arsayı 4 milyon 750 bin TL bedelle, bin 386 metrekarelik arsayı ise 5 milyon 250 bin TL bedelle satışa çıkardı. 30 Kasım 2021 tarihinde Belediye Encümenince yapılacak ihalede her iki arsanın da satılması halinde belediye kasasına 10 milyon TL girecek.

Selçuk’un en değerli yerleri



Belediye tarafından satışa çıkarılan iki arsaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Bayraklı, belediye kasasında para olmadığını ve çalışanların ikramiyelerinin ödenemediğini bu nedenle arsaların satışa çıkarıldığını iddia etti. Bayraklı, “Selçuk Belediyesi’nin 1 lira parası yok. Şu anda işçilere birikmiş ikramiye borçları var. Personel maaşları taksit taksit ödeniyor. AK Grubu olarak bu iki arsanın satışına ilişkin bir öneride bulunduk. Bu arsaları kat karşılığı müteahhide verelim dedik. Ancak bizim önerimiz kabul görmedi. Bizim önerdiğimiz şekilde olsaydı 20 milyon TL gelir elde edilebilirdi. Bu satışa çıkarılan arsalar Selçuk’un en değerli yerleri. Orada şu anda bir daire 1 milyon TL’ye satılabilir. Dükkanlar da 4-5 milyon TL’ye satılır. Bu alanda 40-50 milyon TL’lik bir rant var. Biz bu rantın 20 milyonunu belediye olarak niye almayalım. Hangi müteahhitle konuşsak kat karşılığı girmeye razı. Yüzde 50-55’e anlaşabileceğimiz müteahhitler var. Biz şimdi ihaleyi kimin alacağını merak ediyoruz. Asıl soru işareti bu noktada” açıklamasında bulundu.