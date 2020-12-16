Selde yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi

Menderes'te, geçen pazar günü dere yatağından geçerken içinde bulundukları hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu yaşamını yitiren Soner Uyar (41) ile Mehmet Aslan'ın (35) cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

İki kişinin yaşamını yitirdiği olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Birlikte oturup, sohbet eden 5 arkadaşın, günün sonunda Ayhan Alistart ve Soner Uyar'ı İzmir'deki evlerine bırakmak için yola çıktıkları ancak sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ana yoldan gitmeyi tercih etmedikleri öğrenildi. Araçtakilerin su birikintisinin bulunduğu yere geldikten sonra geçip, geçmeme konusunda fikir ayrılığına düştükleri, aracın; suya girmesinin hemen ardından stop edip, sürüklendiği belirlendi. Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren 2 kişiden, tekstil işçisi Soner Uyar'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, İzmir Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine Uyar'un ailesi ve akrabaları katıldı. İkindi vakti beklenmeden kılınan namazın ardından Uyar'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan aynı olayda yaşamını yitiren Mehmet Aslan'ın cenazesi de Menderes'in Bahçecik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sel sularına kapılan hafif ticari araçtan kurtulan ve gözaltına alınan 3 kişiden Engincan Parlatan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Derya Parlatan ve Ayhan Alistart ise emniyette ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından adliye binası önünde ailesiyle kucaklaşan Derya Parlatan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.