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Selde zarar gören Homeros Vadisi yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen Bornova'daki Homeros Vadisi Rekreasyon Alanı’nda tadilat çalışmalarına başlıyor. Parke taşlarının tamamen söküldüğü ve ağaçların devrildiği vadideki çalışmaların maliyetinin 2,2 milyon lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Selde zarar gören Homeros Vadisi yenileniyor
28 Şubat 2021 Pazar 15:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi selin zarar verdiği Homeros Vadisi Rekreasyon Alanı için kolları sıvadı. Hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir ekipleri, yenileme çalışmalarına başlıyor. Selin vadiye verdiği zararın maliyeti 2,2 milyon lirayı bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri 20 bin metrekarelik alanı yeniden düzenleyecek. Çalışmalar kapsamında menfez genişletme ve temizleme çalışmaları da yapılacak.

Sel ve fırtına ağır hasar yarattı

2 Şubat gecesi meydana gelen aşırı yağışlarda Homeros 1, Homeros 2 ve Homeros 3 bölgelerinde yürüyüş yolları, oturma ve piknik alanları olmak üzere toplamda 20 bin metrekarelik bölgedeki parke kaplamalarda hasar oluşmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle aydınlatma direkleri devrilmiş, elektrik hatları kopmuştu. Selin taşıdığı taş ve kumlar menfez ve göletleri tıkamıştı. Piknik masaları devrilmiş, ağaçlar sökülmüş ve yolların zemininde çatlaklar oluşmuştu.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kuzey Alanları Bakım Müdürü Atılgan Taşdemir,  “Sel ne yazık ki yolları, ağaçları, bank, çöp konteynerleri gibi malzemeleri sürükleyerek birçok alanı tahrip etti” dedi. Ekiplerin, selin hemen ardından bölgede moloz yığınlarının kaldırılması için çalışma başlattığını ifade eden Atılgan Taşdemir, “Burada parke taşlarının kalkması nedeniyle zeminde yarılmalar oluştu. Öncelikle yollarda meydana gelen çökmeler giderilecek. Zeminler sağlamlaştırılıp üst kaplamaları yapılacak. Daha sonra biz de yeşil alanlardaki tahribatı gidermek için çalışma yapacağız” diye konuştu. Taşdemir, bölgede afet sonrası oluşan zeminlerdeki çökme nedeniyle tehlikenin henüz geçmediği ve vadiye gidenlerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Etiketler; #homeros vadisi #izmir #bornova
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