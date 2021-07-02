Selvitopu'dan “Üniversite yapılırsa CHP Karabağlar'ı kaybeder” sözlerine yanıt

Karabağlar Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ilk toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis salonunda yapıldı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yönettiği toplantıya, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Külekçi, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Şaban Çelik de katıldı

Meclis açılışında belediye çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çöp toplama, zabıta, veterinerlik gibi hizmetlerin aksamadan sürdüğünü söyledi. Yapımı tamamlanan Nasrettin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'yle Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nin geçici kabullerinin yapıldığını belirten Başkan Selvitopu, “Mobilyacılar Çıraklık Eğitim Merkezi, Tahsin Yazıcı Kültür ve Semt Merkezi inşaatları da yüzde 95'ler düzeyinde devam ediyor. Yapımına başladığımız Atatürk Gençlik Merkezi'nde de zemin güçlendirilmesi için kazıklar çakılıyor” dedi.

Kavacık Üzüm Festivali eylülde

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Kavacık Üzüm Festivali'ni eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Salgın önlemlerinin yayınlanan genelgeler doğrultusunda gevşetilmesiyle, bu tür etkinlikleri daha sık yapacağız” diye konuştu.

Başkan Selvitopu, asfalt, park bakım ve yenilemelerinin de aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

“Özdemir Sabancı, Güzel İzmir ve Andan Süvari parklarımızda yenileme çalışmaları devam ediyor. Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Gemi Restoran fiilen açıldı. Birçok mahallede yol, bordür, duvar yapımı gibi çalışmalar devam ediyor. Elimizden geldiği ölçüde 58 mahalledeki muhtarların da taleplerini göz önüne alarak, hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Özellikle asfalt çalışmalarını birçok mahallede gerçekleştiriyor. Hem vatandaşlar hem de muhtarlarımız memnuniyetlerini iletiyorlar. Geçen ay 15 mahallede asfalt çalışması yaptık. Ayrıca atölyelerimizde bank, çöp tenekesi gibi ihtiyaçlar, kendi eleman ve olanaklarımızla üretiliyor. Önümüzdeki günlerde okullarımızla ilgili de bakım ve onarım çalışmalarını başlatacağız. Yeni satın aldığımız 3 tonluk 200 yeni nesil çöp konteynerlerini de ilçemizin farklı noktalarına yerleştirmeye devam ediyoruz.”



K sınır alanları...

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Karabağlar'daki (K) sınır alanlarının imar planına işlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu öneri meclis gündeminde şu şekilde yer aldı:

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 01/03/2021 tarih ve 05.196 sayılı kararı ile uygun görülen; İzmir ili genelinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik' öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak plan ve uygulama çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar kapsamında, Karabağlar İlçe sınırları içinde yürürlükteki uygulama imar planlarında tespit edilip koordinatlı kroki şeklinde hazırlanan 'Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)' sınırı ve bu alanlarda kalan ruhsatlı yapıların yıkılıp yeniden yapılmasının talebi halinde yeni yapılacak yapılar için yürürlükteki imar planı kullanım kararlarına uyulması kaydıyla, uygulamalara yönelik iş ve işlemleri belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu önerisi..."

Başkan Selvitopu bu düzenlemeyle vatandaşların sıkıntısının giderildiğini söyledi.



Üniversite önerisi...

Başkan Selvitopu toplantının dilek ve temenniler bölümünde, bir milletvekilinin “Üniversite yapılırsa CHP Karabağlar'ı kaybeder” söylemlerine ilişkin de, “Madem üniversite gelince seçimi kaybedeceğiz o halde Uzundere'deki 80 hektarlık alanın tamamını üniversite yapın. Seçimi de farklı kazanmış olursunuz! Madem daha fazla oy alacaksınız, buyrun önünüz açık!” dedi.