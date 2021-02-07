Selvitopu'ndan AK Partili isme sert sözler: Tam anlamıyla aymazlık

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yasal hakkını kullanarak imar planlarına itiraz edenleri "kentsel dönüşüme engel" olmakla suçlayan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı'na sert tepki gösterdi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, imar planlarının despot bir şekilde ve "Bizim yaptığımız doğrudur" mantığıyla değil; demokratik bir anlayışla hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Belediyenin ya da vatandaşların planlara itiraz etmesinin yasal hakları olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Başkan Selvitopu, "İtiraz hakkı gerekli olmasaydı, yasalara konulmazdı. Daha ortada askıya çıkarılmış bir plan bile yokken, belediye başkanını suçlamak ya da 'itiraz etmesin' demek, kelimenin tam anlamıyla aymazlıktır. 540 hektarlık kentsel dönüşüm alanındaki planlamayı yapmak uzmanlık işidir. Bu iş AK Parti İlçe Başkanı'na düşmez" dedi.

Riski alanın 4 katı

Geçen 5 yılda 2000 hektarlık alanın revizyon imar planlarını tamamladıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, şunları söyledi:

"540 hektarlık riskli alanın 4 katı bir yerde planlamayı gerçekleştirdik. Söz konusu 540 hektarda da, İmar Kanunu'nun öngördüğü kentsel standartlarda bir plan yapılmasını bekliyoruz. Yani yeterince yeşil alan, pazaryeri, spor ve sosyokültürel tesisler, sosyal donatı alanları, ulaşım ve sağlık gibi sosyoteknik alanların ayrılmasını istiyoruz. Bu kentsel standartları belirleyen de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Şayet planlarda bu standartlar sağlanmıyorsa, bunu bakanlığa iletmek temel görevimizdir. İtiraz edip etmeyeceğimizin kararını vermek, AK Parti İlçe Başkanı'nın haddine değildir. Gerekli görürsek, kamunun ve vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak adına itiraz hakkımızı kullanırız. Ortada bunu gerektirecek bir durum yoksa da, itiraz etmeyiz. Planlar askıya çıkınca ne olup olmadığını görecek ve sonucu kamuoyuyla paylaşacağız."

Eğer gücü varsa...

Başkan Selvitopu AK Parti İlçe Başkanı'nın eğer olanağı ve gücü varsa, 2 yıldır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bekleyen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan 110 hektarlık alanla ilgili imar planlarının onay sürecinin hızlandırılmasına destek vermesini istedi. Başkan Selvitopu, "110 hektarı kapsayan Osman Aksüner, Aşık Veysel mahallelerimizin tamamı ve Aydın Mahallemizin bir bölümüne ilişkin kentsel dönüşüm imar planlarını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunduk. Yaklaşık 2 yıldır bekliyoruz. AK Parti İlçe Başkanı gerçekten planlama süreçlerini hızlandırmak ve Karabağlar'ın yararına bir iş yapmak istiyorsa, onay sürecinin hızlandırılması konusunda destek olabilir. Böylece bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın yararına bir iş yapılmış olur" dedi.

Başkan Selvitopu, Poligon'da halen askeri tesis alanı olarak kullanılan 200 hektarlık yerin de yeni planlarda "yeşil alan" ve "rekreasyon alanı" olarak lekelenmesini beklediklerini vurguladı.