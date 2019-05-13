Selvitopu, "Yılın Yerel Yöneticisi" seçildi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi tarafından "Yılın Yerel Yöneticisi" ödülü verildi.

13 Mayıs Ulusal Peyzaj Mimarları Günü dolayısıyla düzenlenen törende Başkan Selvitopu, ödülünü Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya'dan aldı. Başkan Selvitopu, Karabağlar’da hayata geçirdiği projelerde peyzaj mimarlığına önemli katkılarda bulunması, mesleğe değer vermesi nedeniyle ödülü kazandı.

Ulusal Peyzaj Mimarları Günü dolayısıyla Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Peyzaj Mimarları İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya'nın yanı sıra Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Doygun, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Güneş, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Birişçi ve Doç. Dr. Nurdan Erdoğan ve peyzaj mimarlığı bölümünde öğrenim gören öğrenciler katıldı. Ödül töreninin ardından söyleşi bölümüne geçilerek, moderatörlüğünü Doç. Dr. Aslı Güneş'in yaptığı, Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Sunay Erdem'in katılımıyla "Sınırsız Peyzaj Söyleşisi" yapıldı.

Selvitopu’na teşekkür

Sınırsız Peyzaj Fotoğraf Sergisi'nin de yer aldığı etkinlikte açılış konuşmasını TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi Başkanı Özay Yerlikaya yaptı. Konuşmasına Somalı Madencileri anarak başlayan Yerlikaya, 51 yıldır eğitimi verilen peyzaj mimarlığının artık kendisini ispatlamış bir meslek olduğuna değindi. Yerlikaya, “ Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde tam olarak istediğimiz ifadelerle yer alamasa da, yapı ruhsatı aşamasında peyzaj projelerinin çizilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu zorunluluk doğru ve kararlı bir şekilde uygulanırsa, yaşanılmaz hale gelen kentlerimizde orta ve uzun vadede nitelikli eşit kuşakların oluşmasına, ısı adası etkilerinin azalmasına ve kent eko sistemlerinin iyileşmesine imkan sağlayacaktır" dedi. Yerlikaya konuşmasında, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na teşekkür ederek, "2019 Yılı Yerel Yöneticisi ödülüne hak kazanan Karabağlar Belediye Başkanımız Muhittin Selvitopu'na peyzaj projelerine örnek teşkil eden sorumlu yöneticilik anlayışı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Tek hedefimiz var

Başkan Selvitopu ise etkinlikte yaptığı konuşmasında, almış olduğu yılın yerel yöneticisi ödülü için teşekkürlerini sundu. Selvitopu, "Bu ödül bizim için çok büyük bir onurdur. Peyzaj Mimarları Odası'na gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum" dedi. Meslek odalarının ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğunu belirten Selvitopu, “Bizim tek hedefimiz var; kentimizi daha yaşanılabilir hale getirmek. Sabah insanların kalkıp sokağa çıktığında nefes alabileceği yaşamdan mutluluk duyabileceği kent dokularını yaratabilmek için bu görevdeyiz. Bu anlamda da Karabağlar'da farklı birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. En başta da Karabağlar'ın planlamasını geçtiğimiz dönem ele aldık. Bunun yanında Karabağlar'ın ihtiyacı olan kent meydanı, parklar ve kültür merkezleri gibi birçok tesisi hayata geçirebilmek için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar bu dönemde de devam edecek. Karabağlar Belediyesi'nde insanların ihtiyaçlarını öne alan bir anlayışla kenti geleceğe taşımak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Karabağlar Belediyesi olarak Uzundere'deki 80 hektarlık alanın İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne verilmesi için çaba harcadıklarını belirten Selvitopu, Poligon Deresi’nde bulunan 200 hektarlık alanın tamamının rekreasyon alanı olarak kent halkının hizmetine sunulması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Bu alana herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Selvitopu, Peyzaj Mimarları Odası ve diğer meslek odalarına da bölgenin bilgilerinin aktarılarak, bölgenin 4 milyonluk İzmir halkının kullanımına devredilmesi için seferber olmaya davet etti.

Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Doygun ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Birişçi'nin konuşmasının ardından Başkan Selvitopu ödülünü İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya'nın elinden aldı.