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Semiha Yankı'ya 5 yıl hapis istemi

İzmir'in Çeşme ilçesinde darbedilip, hakarete uğradığını iddia eden trans şarkıcı Anıl Şişman'ın suç duyurusu ile hazırlanan iddianamede, şarkıcı Semiha Yankı (63) hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis cezası istendi

Semiha Yankı'ya 5 yıl hapis istemi
28 Aralık 2021 Salı 11:20

'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman, 22 Nisan'da, şarkıcı Semiha Yankı tarafından darbedilip, hakarete uğradığını ileri sürerek, avukatı Esra Ünlü Polat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yankı da kendisini yaraladığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle Anıl Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soruşturmasını tamamlayan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, Semiha Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis; Anıl Şişman için ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'SENİ BURADA YAŞATMAM, DEDİ'

İddianame, Anıl Şişman ve Semiha Yankı'nın savunmalarına yer verildi. Şişman'ın 10 yıldır tanıdığı Yankı ile aralarının son zamanlarda bozuk olduğuna, konuşmadıklarını söylediğine dikkat çekildi. Yankı'nın olay günü cinsel kimliği nedeniyle tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu da ileri süren Şişman'ın ifadesinde şunları söylediği belirtildi:

"Olay günü Çeşme PTT önünde yürürken Semiha Yankı kullandığı arabayı durdurup, bana hitaben 'Sen bir dakika buraya gelsene' diyerek küfretti. Bunun üzerine 'Abla, saçmalama böyle bir şey yok. Sen neden bahsediyorsun' diyerek elini öpmek için arabaya doğru yaklaştım. Yaklaşınca Semiha Yankı sol gözüme doğru tokat attı. Saçımdan tutup, beni aracın içine çekmeye çalıştı. Kendimi kurtarmak için geriye çekildiğim sırada tişörtüm yırtıldı. Bana yine küfürler edip 'Ben Semiha Yankı'yım, seni burada yaşatmam' dedi. Kendisinden şikayetçiyim."

'GÖĞSÜMDEN YARALANDIM'

Semiha Yankı'nın da iddianamede yer alan savcılık ifadesinde Anıl Şişman ile aralarının bozuk olduğunu belirterek, kendisini 8 senedir tanıdığını söylediği aktarıldı. İddianameye göre, Şişman'ın sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili hakaret içeren videolar paylaştığını belirten Yankı, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, 'Sen o lafları kime söyledin' dedim. Bana 'Ay sen neden üzerine alınıyorsun' diyerek karşılık verdi. O an sol elimi tuttu. Elimi kurtarmaya çalıştım. İki eli ile göğsüme doğru yapıştı. Göğüs kısmımda yaralanmalar oldu. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Davanın görülmesine gelecek aylarda başlanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çeşme #semiha yankı #anıl petek
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