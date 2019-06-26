Şemikler'de halk otoparka karşı

Şemikler Mahallesi'nde yapılması planlanan otoparka mahalle sakinleri karşı çıkarak projenin iptali için mahallede kampanya başlattı. Şemikler Mahallesi Muhtarı Mine Kavaklı, yapılacak otoparkın çevreye zarar vereceğini savunarak "Bana kalırsa Bostanlı pazar yeri otopark olmalı. Baştan beri söylüyorum. Akşam üzeri trafik çok kötü bir hale geliyor. Mahalle içine böyle bir otopark yapılmasındansa pazar yeri otopark olsun" talebinde bulundu.

DOĞANCAN BİNGÖL - Karşıyaka Şemikler Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin yapmaya hazırlandığı otoparka mahalle sakinleri tepki göstererek bastırdıkları broşürleri kapı kapı dağıttı. Yapılması planlanan otoparka karşı çıkan vatandaşlar betonlaşmanın önüne geçerek çevreci bir mahalle için mücadele veriyorlar. Apartmanların arasında insanların aracını park ettiği bir alan olan arazinin mahalle sakinlerinin iddiasına göre araç parkının en yoğun olduğu zamanlarda bile 15-20 aracın park etmesi otoparkın ihtiyaç olmayan bir yatırım olacağını gözler önüne seriyor.

Kirlilik yaratacak

Olası yapılacak bir otoparkın çevre ve görüntlü kirliliği yaratarak mahallede bulunan yeşil alanı katletmesi ise mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle'deki vatandaşlar tarafından "otopark olarak kullanılan mevcut arazinin de ağaç dikilip yeşillendirmesi gerekirken var olanın üzerine katlı otopark yapılması mantıksız" denerek iptali için mahallede kampanya başlatıldı. Öte yandan mahalle sakinleri başlattıkları imza kampanyası ile 400'ün üzerinde imza toplayarak ihaleye çıkması beklenen projenin iptal edilerek alanın yeşil alan olması için yetkililere çağrıda bulundu. Atakent Mahallesi Muhtarı Mine Kavaklı, yapılacak otoparkla mahallenin betonlaşarak kötü bir hale geleceğini söyledi.

Herkesin otoparkı var

Kavaklı, otopark yapılması planlanan alanın ağaçlar ile sarılı olduğunu belirterek, şunları söyledi: Aslında burada böyle bir ihtiyaç yok. Herkesin otoparkı var. Olması gereken otopark burası değil. Bana kalırsa Bostanlı pazar yeri otopark olmalı. Baştan beri söylüyorum. Akşam üzeri trafik çok kötü bir hale geliyor. Trafik çok sıkışıyor. Burası çok boş kalmasın deniliyorsa bir kadın dayanışma merkezi haline getirilebilir. Burada bir otoparka ihtiyaç yok. Çünkü zaten herkesin otoparkı var. Alan olarak müsait değil. Siz ister misiniz evinizin önünde otopark olsun. Mahalle sakinlerimiz yeşili seviyorlar. Doğayı ve korumayı seviyorlar. Hayvanları seviyorlar. Betonlaşmayı sevmiyoruz.

Yanıt alamadık

Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli başvuruların yapıldığını belirten Kavaklı, "Dilekçeler yazdık. İmzalar topladık. Karşılığında herhangi bir yanıt alamadık." diye konuştu. Mahalle sakini Ayhan Bülent Toptaş, posta kutularına bildiri dağıttıklarını söyleyerek, "Öncelikle burasının otopark yapılmasının iptalini talep ediyoruz. Çünkü buranın en yoğun anında bile 15-20 araç anca oluyor. Bu nedenle buraya yapılacak yatırımın lüzumsuz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Toplanma bölgesine ihtiyaç var

Otopark alanının yapılacaksa yerin altına yapılması önerisinde bulunan mahalle sakini Bilgin Kılınçlar, şöyle konuştu:

Deprem kuşağında olduğumuz için bizim toplanma bölgelerine ihtiyacımız var. Toplanma bölgelerimizi ve yeşil alanlarımızı kaybedersek burada yaşayan insanların nefes alması güçleşir. Bu kadar binanın altında otoparkın olmasına rağmen neden buraya otopark yapılma gereksinimi duyuluyor. Amaç para kazanmaksa bu alanı daha farklı bir şekilde değerlendirerek para kazanabilirsiniz. Kalkıp otopark yapıp hepimizin toplumsal olarak faydalanabileceğimiz bir alanı heba etmek kabul edilebilir bir şey değil. Herhalde bu alanla ilgili rapor hazırlayan kişiler yanlış kişiler ile görüşüp bilgilendiler. Buralar çok yoğun trafiğin olduğu yerler değil. Bu nedenle burada acil bir ihtiyacımız yok.