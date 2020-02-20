Sendikaya üye oldukları için işten atılan işçiler direnişe başladı

Kale Pratt fabrikasında sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin sayısı 94'e çıktı. İşten atılan işçiler, fabrika önünde direnişe başladı.

İzmir Gaziemir Serbest Bölgede bulunan ve F-35 savaş uçaklarının parçalarını üreten Kale Grubuna ait Kale Pratt fabrikasında işten atılan işçi sayısı 94'e çıktı. Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçiler ve sendika işe iade için hukuki işlemlere başladı. İşçiler hem fabrika önünde hem de serbest bölge girişinde direnişe başladı. F-35 savaş uçaklarının parçalarını üreten Kale Grubuna ait Gaziemir Serbest bölgede bulunan Kale Pratt fabrikasında, 7 işçinin sendikaya üye olduğu gerekçesiyle işten çıkartılması üzerine bazı işçiler fabrika önünde eylem yaptı. Bu sırada yangın alarmını çalıştıran patron fabrikayı tahliye etti. Sonrasında işçilerin fabrikaya girişini engelleyen patron çalışma hürriyetini engelledi. Daha sonra işçileri gruplar halinde fabrikaya çağırarak görüşme yapan fabrika genel müdürünün işçilere tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Görüşme sırasında işçilerin fabrika giriş kartlarına da el konuldu. Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçiler sendika ile fabrika önünde açıklama yaparak, sendikanın tanınmasını ve işten atılanların geri alınmasını talep etti.

Sendikalı çalışmak hakkımız

Bir işçi süreci şöyle anlattı: Sendikalaşma söylentileri duydukları gerekçesiyle iki gündür işçiler tek tek insan kaynaklarına çağırarak tehditle bilgi alma, istifaya zorlama şeklinde baskı yapıyorlar. Geçen yıl 50 milyon dolar ciro yapan ve Türkiye ile ABD arasında son dönemde S-400 nedeniyle artan gerilimin üretim veya siparişlere yansımadığını açıkladıkları halde düşük ücretle işçi çalıştırmakta ısrar ediyorlar. Her yıl temmuz ayında ücretlere keyfince enflasyonun altında zam yapılan işyerinde ocak ayında ücretlerin asgari ücretin altında kalmaması için mecburi olarak yüzde 6-8 dolayında zam yaptığını ancak işçilerin aldıkları ücretlerle geçinememesi sonucu arayış içinde olmasının kaçınılmaz olduğunu şirket de biliyor. Üstelik şirketin sitesine koyduğu etik değerler belgesinde işçilerin sendikal sosyal haklarına saygıdan bahsedilirken insan kaynaklarının iki gündür sorgu odasına dönüştürülmesi ve işten atma tehditleri çalışanlarına değer verildiği söylemi ile çelişiyor. Bir başka işçi ise "İçerdekileri servislerle eve gönderdiler. Kamerayla tespit yapıyorlar dışardakileri. Salmıyorlar, biz içerde kaldık. Müdür konuşma yaptı, sendikalar sizin günlük yevmiyenizin peşinde diyor" dedi. Baskı ve tehdit yerine yasalarla işçilere tanınan sendikal haklara saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren işçiler, "İnsanca yaşayabilecek bir ücret ve çalışma koşulları için sendikalı çalışmak en tabi hakkımızdır" dedi.

İşçilerin örgütlenmesi engelleniyor

İşçilerin odaya çekilerek ya da telefonlarına mesaj atılarak işten çıkarıldığını söyleyen Birleşik Metal-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Ali Çeltek, "Aynı zamanda insanları tazminatsız işten çıkartıyorlar. İçeride sendikayı duyduktan sonra insanları çekip e-devlet şifreleri alınıp sendikaya üye olup olmadıklarına bakıyorlar. Şifresini vermeyenler de gerekçe bulunarak işten atıyorlar. Bugün tepki göstermek için fabrika önüne gittik. Son dönemde gördüğünüz işçi düşmanı tutumları var. Gerek şirket yönetiminin baskılarına karşı gerek işçilerin işe iade işlemleri için yasal süreci başlatacağız. Sendika başvuru aşamasına gelmişken bunun yapılması işçilerin örgütlenmesini engellemekti" diye konuştu.