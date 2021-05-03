EŞEKTEN GEZİCİ KÜTÜPHANE
EŞEKTEN GEZİCİ KÜTÜPHANE
0
MARS HELİKOPTERİ 4. KEZ UÇTU
MARS HELİKOPTERİ 4. KEZ UÇTU
0
PUTLARI KIRDILAR!
PUTLARI KIRDILAR!
0
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
DOĞALGAZA YİNE ZAM!
0

Serbest kaldı ertesi gün sokakta vuruldu!

İzmir'de haraç vermedikleri için iki iş yerine ateş açan kişi, serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta silahlı saldırıya uğradı

Serbest kaldı ertesi gün sokakta vuruldu!
03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:36

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.Y. sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı S.Y.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri de onu vuran şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Öte yandan S.Y.'nin geçtiğimiz 29 Nisan günü iki farklı fırına haraç vermediği gerekçesi ile pompalı tüfekle ateş açtığı ve 1 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Saldırıdan sonra kaçan S.Y. 30 Nisan günü izinli olan polis ve iki bekçi tarafından yakalanmıştı. İşlemlerinin ardından ise 1 Mayıs tarihinde serbest bırakılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #silahlı saldırı #bayraklı saldırı
İlişkili Haberler
Aranan şüpheliyi polis ve bekçiler izin günlerinde yakaladı
Aranan şüpheliyi polis ve bekçiler izin günlerinde yakaladı
Önceki Haber
Kafaları karıştıran ölüm raporu ile ilgili Bakan Koca'dan açıklama
Sonraki Haber
Serbest kaldı ertesi gün sokakta vuruldu!
İzmir Büyükşehir'den açıklama: Tunç Soyer'in imzası yok!
İzmir Büyükşehir'den açıklama: Tunç Soyer'in imzası yok!
0
Hastane önünde aşı kuyruğu!
Hastane önünde aşı kuyruğu!
0
İki çocuk sokak kedisini bayıltana kadar dövdü
İki çocuk sokak kedisini bayıltana kadar dövdü
0
İzmir Büyükşehir'den pandemi desteği
İzmir Büyükşehir'den pandemi desteği
0
Konak'ta çocuk hakları için düğmeye basıldı
Konak'ta çocuk hakları için düğmeye basıldı
0
İzmir'de koronavirüs nedeniyle iş yeri kapalı olan esnaf intihar etti!
İzmir'de koronavirüs nedeniyle iş yeri kapalı olan esnaf intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.