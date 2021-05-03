Serbest kaldı ertesi gün sokakta vuruldu!

İzmir'de haraç vermedikleri için iki iş yerine ateş açan kişi, serbest kaldıktan bir gün sonra sokakta silahlı saldırıya uğradı

Olay İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.Y. sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı. Olayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı S.Y.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri de onu vuran şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Öte yandan S.Y.'nin geçtiğimiz 29 Nisan günü iki farklı fırına haraç vermediği gerekçesi ile pompalı tüfekle ateş açtığı ve 1 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Saldırıdan sonra kaçan S.Y. 30 Nisan günü izinli olan polis ve iki bekçi tarafından yakalanmıştı. İşlemlerinin ardından ise 1 Mayıs tarihinde serbest bırakılmıştı.