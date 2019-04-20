Serdar Aksoy: İki dönemden fazlası zehirliyor

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 31 Mart seçimleri sonrasında koltuğu devraldığı eski başkan Tahir Şahin'le aralarındaki Menemen Belediyespor tartışmalarına açıklık getirdi. Aksoy, "Belediye'nin 176 gayrimenkulü Menemen Belediyespor'a kiralanmış. Kiralar ödenmemiş ve şu an 5 milyon 300 bin lira alacağımız var. 2 dönemden fazla belediye başkanlığı şehrin önünü tıkıyor. Ego ortaya çıkıyor ve bu sorunlar ortaya çıkıyor. Zimmet var, görevi kötüye kullanmak var hesabını soracağız" dedi.

Halil Özcan - Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 4 dönemdir belediye başkanı olan ve bu dönem aday gösterilmeyen Tahir Şahin arasındaki tartışmalar devam ediyor. Aksoy, basına yansıyan Menemen Belediyespor sorunu ve belediyenin kiralanan gayrimenkulleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Başkanlık için aday adaylığından itibaren, aday olduktan sonra da iki dönemden fazla bu göreve talip olmadığını defalarca söylediğini dile getiren Aksoy, "Olayların geldiği noktadan bakarsak neden 2 dönemin üzerinde hassaslıkla durduğumuzu herkes anlayacak. Çünkü uzun süreli belediye başkanlıklarında bu tür sorun ve sıkıntıların yaşandığını, şehrin önünün tıkandığını görüyoruz. Çünkü burada süreç uzadıkça bir ego ortaya çıkıyor. Menemen Belediyespor'la yaşanan sorunlar bundan kaynaklanıyor. Bir daha bu tür sıkıntılar oluşmaması için, egonun yükselmemesi için 2 dönemin üzerinde hassasiyetle duruyoruz" dedi.

Menemen Belediyespor personelinin Menemen Belediyesi'ne ait olduğunu belirten Aksoy, "Orada kullanılan arabalar, harcanan mazot, elektriği, suyu Menemen Belediyesi'nin. Benim personel orada çalışacak ben yüzlerini görmeyeceğim. Gelin birlikte çalışalım dediğimizde de bu bir sıkıntı arz edecek, böyle bir şey yok. Bu hukuk dışı bir uygulama. Menemen Belediye personelinin Menenemen Belediyespor'da ne işi var? Oradaki personelimizi olması gereken yere aldık. İnsanlarla dalga geçer gibi, insanların mantığını yok sayarak açıklamalar yapmak mümkün değil. Biz bu saatten sonra burada yetkiliyiz. Tüm giderler belediyede, Belediyespor yönetimi farklı, öyle bir şey olmaz. Personeli takip etmekle de sorumluyuz. Önümüzdeki süreçte Menemen Belediyesi için arınma dönemi, arlanma dönemi olacak. Teknik direktörle birlikte personeli davet ettim, gelmediler. Belediye Başkanı olarak davet ettim icabet etmediler, davul başka tokmak başka yerde olmaz. Sapı da samanı da ayıralım" ifadelerini kullandı.

Sayıştay raporları

2017 yılı Sayıştay denetim raporunu gösteren Aksoy, şöyle devam etti: "Benim tarafımdan sağlaması yapılmak amacıyla bir profesör bilirkişiyle inceledik. Tespitler doğru ve buna göre hareket edeceğiz. Alacağımız kararlar hukuki olacak. Bu tutanakla Sayıştay raporunu karşılaştırarak karar alacağız. Kararlarımızı iş kanununa, anayasaya uygun, hukuk devleti anlayışıyla yapacağız."

Malımı çaldırma diye oy verdiler

Menemen Belediye'ne ait 176 gayrimenkulün Menemen Belediyespor'da olduğuna dikkat çeken Aksoy, "Belediyenin sosyal tesislerinden Gölpark'a kadar bütün gayrimenkulleri kiralama, ihale usulüyle yapılmış. Belediyenin mal varlığı Belediyespor'a geçirilmiş. Burada şahsi bir durum yok. Halk bana oy verirken malımı çaldırma, birileri zenginleşmesin diye oy verdiler. Ben de bu hakkı kullanmak zorundayım. Menemen Belediyesi'ne ait bu gayrimenkulleri hukuki yollarla geri alacağız, kimseye kalmayacak" dedi.

Futbolculara primi şahsen ödeyeceğim

Menemen Belediyespor'un önümüzdeki haftaki maçı kazanırsa futbolcu başına 5 bin lira vereceğini belirten Aksoy, "Kendi cebimden çıkarıp vereceğim. Belediyeden veremem. Hukuki olmaz. Başkan olarak değil şahsım adına yapacağım" diye konuştu.

284 işçi alınmış

Menemen Belediyesi'ne 28 Mart'ta seçimlere 3 gün kala 284 geçici işçi alındığını açıklayan Aksoy, "Neden bu kişilerin alındığını, 31 Mart'ta neler yapılması gerektiğini vicdanlara bırakıyorum. Bunun altına imza atanlar hukuk karşısında hesabını verecek. Menemen Belediyesi'ni kilitlemek amacıyla yapıldı bu işe alım. Bu arkadaşlar diledikleri zaman eski yönetimi mahkemeye verebilir. 300 kişilik yere 1100 kişi koyarsanız siz belediyecilik yapmıyorsunuz demektir. Kanun hükümlerine göre gereğini yerine getirmek zorundayız. Burada zimmet var, görevi kötüye kullanmak var. Ticaret kanunu göz önüne alarak önceki yönetim hakkında gereğini yerine getireceğiz" dedi.

Aksoy, bu 284 kişi arasında olan eski çalışanların zarar görmeyeceğini kaydetti.