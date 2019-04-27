Serdar Aksoy sözünü tuttu

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen Belediyespor’un Bandırma Spor ile olan maçta galip gelmesi durumunda futbolcu başına 5 bin TL ödeme yapacağını duyurmuştu. Aksoy, sözünü tuttu ve antreman sırasında sporcuları ziyaret ederek, Menemen Belediyespor Kaptanı’na ödemeyi elden yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek, eski Belediye Başkanı Tahir Şahin’in başkanlığı zamanında Menemen Belediyesi’ne ait varlıkların satılması ve devredilmesi konusunda sert çıkışta bulunan Aksoy, Menemen Belediyespor’un bir şirkete devredilmesine ve aile takımı olmasına asla müsaade etmeyeceğinin ve takımın halkın takımı olarak kalacağını açıklamış bu konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ve takımın şahıs şirketine devri sürecinde mahkemece yürütmeyi durdurma kararı alındığının altını çizmişti. Ayrıca aynı gün Menemen Belediyespor’un futbolcularına Bandırmaspor ile yapılacak maçta galip gelmeleri durumunda 5 Bin TL Ödeme yapacağını da belirtmişti.

Yine söz verdi: 10 bin TL

Başkan Aksoy, bugün sözünü tuttu ve ödemeyi gerçekleştirmek için futbolcuları antreman sahasında ziyaret etti. Önce sahada futbolculara baklava ikram ederek tek tek tokalaşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sporculara yeni bir söz daha verdi. Aksoy, “Bandırmaspor ile olan maçtaki galibiyeti kutlarım. Mükemmel bir maçtı. Önümüzdeki gerçekleşecek olan maçta da, takımız şampiyonluğu kazandığı takdirde futbolcu başına 10 Bin TL primi şahsi hesabımdan ödeyeceğim” diyerek takıma başarılar diledi.