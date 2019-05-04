Serdar Aksoy, Yörüklerle buluşacak

Menemenin Yörük Başkanı Serdar Aksoy Menemen Çaltı köyünde Hıdırellez günü yörüklerle buluşacak.

Menemen Belediyesi’nin önderliğinde ve Menemen Çaltı Köyü Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin hazırlayacağı ‘Hıdırellez Ve Yörük Şenliği’ 5 Mayıs Pazar günü Çaltı Köyü’nde gerçekleşecek. Şenlik; sabah saat 10.00’da başlayarak gün boyu sürecek.

Menemen Belediyesi'nin daveti şu şekilde:

Atatürk’ün izinde Bir yörük kızı olan Tuğçe KAMALI’nın sunuculuğunu yapacağı;

HIDIRELLEZ VE YÖRÜK ŞENLİĞİNDE,

-Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik ve Spor Klübü Derneğinin Şampiyon EFELERİ ve KIZ Halk oyunları Ekibi birbirinden güzel zeybek oyunlarıyla bizlerle olacak.

-Torbalı,Ahmetli Köyü Güzelleştirme Yörük Türkmen Efeleri Derneğinin Kız Halk oyunları ekibi birbirinden güzel yöresel oyunlarıyla sizleri eskilere götürecek.

-Tek kişilik dev ekip ,Doğa köylü Mehmet KURT EFE hissederek oynadığı ,birbirinden güzel zeybek oyunlarıyla sizleri kendinizden geçirecek.

-Menemenin gururu, küçük Efemiz Kazım Zeybek ŞENOL oynarken devleştiği zeybek oyunlarıyla sizleri adeta büyüleyecek.

-Yeni bir ses, yeni bir soluk Menemenin zarif kızı Arzu MUMCU birbirinden güzel eserlerini seslendirecek..

-Türk Halk Müziğinin Değerli sesi Özay GÖNLÜM’ün ,Mektuplarını okuyan tek ses Feyzi ÖNDER kendine has tarzıyla eserlerini seslendirecek.

-Türk Halk Müziğinin kadife sesli sanatçısı ve gerçek bir Yörük kızı Zeynep İLHAN birbirinden güzel Türkülerini sizin için seslendirecek.

-Ve olmazsa olmazımız ‘’KEŞKEK’’

Odun Ateşinde pişirilen Yöresel yemeğimiz keşkeğe doyacak ve bu tadı asla unutamayacaksınız...

Kısacası 5 Mayıs Pazar Günü, Çaltı köyünde temiz havada kurulacak köy pazarından köyümüzde yetişen organik ürünlerden satın alabilecek..

TÜRKÜYE, ZEYBEĞE VE KEŞKEĞE DOYACAKSINIZ.

Bizden söylemesi bu şenlik kaçmaz...