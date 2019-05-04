Serdar Aksoy, Yörüklerle buluşacak

Menemenin Yörük Başkanı Serdar Aksoy Menemen Çaltı köyünde Hıdırellez günü yörüklerle buluşacak.

Serdar Aksoy, Yörüklerle buluşacak
04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:58

Menemen Belediyesi’nin önderliğinde ve Menemen Çaltı Köyü Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin hazırlayacağı ‘Hıdırellez Ve Yörük Şenliği’ 5 Mayıs Pazar günü Çaltı Köyü’nde gerçekleşecek. Şenlik; sabah saat 10.00’da başlayarak gün boyu sürecek.

Menemen Belediyesi'nin daveti şu şekilde:

Atatürk’ün izinde Bir yörük kızı olan Tuğçe KAMALI’nın sunuculuğunu yapacağı;

HIDIRELLEZ VE YÖRÜK ŞENLİĞİNDE,

-Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik ve Spor Klübü Derneğinin Şampiyon EFELERİ ve KIZ Halk oyunları Ekibi birbirinden güzel zeybek oyunlarıyla bizlerle olacak.

-Torbalı,Ahmetli Köyü Güzelleştirme Yörük Türkmen Efeleri Derneğinin Kız Halk oyunları ekibi birbirinden güzel yöresel oyunlarıyla sizleri eskilere götürecek.

-Tek kişilik dev ekip ,Doğa köylü Mehmet KURT EFE hissederek oynadığı ,birbirinden güzel zeybek oyunlarıyla sizleri kendinizden geçirecek.

-Menemenin gururu, küçük Efemiz Kazım Zeybek ŞENOL oynarken devleştiği zeybek oyunlarıyla sizleri adeta büyüleyecek.

-Yeni bir ses, yeni bir soluk Menemenin zarif kızı Arzu MUMCU birbirinden güzel eserlerini seslendirecek..

-Türk Halk Müziğinin Değerli sesi Özay GÖNLÜM’ün ,Mektuplarını okuyan tek ses Feyzi ÖNDER kendine has tarzıyla eserlerini seslendirecek.

-Türk Halk Müziğinin kadife sesli sanatçısı ve gerçek bir Yörük kızı Zeynep İLHAN birbirinden güzel Türkülerini sizin için seslendirecek.

-Ve olmazsa olmazımız ‘’KEŞKEK’’

Odun Ateşinde pişirilen Yöresel yemeğimiz keşkeğe doyacak ve bu tadı asla unutamayacaksınız...

Kısacası 5 Mayıs Pazar Günü, Çaltı köyünde temiz havada kurulacak köy pazarından köyümüzde yetişen organik ürünlerden satın alabilecek..

TÜRKÜYE, ZEYBEĞE VE KEŞKEĞE DOYACAKSINIZ.

Bizden söylemesi bu şenlik kaçmaz...

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