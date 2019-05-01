Serdar Sandal: Emek, işçi ve barış yaşam felsefemiz

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü emekçilerle birlikte kutladı. Sandal, belediye içinde aile olarak birlik olup, iyi günde, kötü günde dayanışma içinde olacaklarını ve haksızlıklara karşı hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi. İzinler, mesai ücretleri ve belediye çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Sandal, değişikliklerin süreceğini ifade ederek, "Ben herkese eşit mesafedeyim ve emekçilerimizle sonuna kadar birlikteyim" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri şantiyesindeki kutlamaya Başkan Sandal'ın yanı sıra, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve işçiler katıldı. Davullu zurnalı kutlamada Başkan Sandal'da işçilerle birlikte halay çekti.

Konuşmasında, topluma karşı sorumluluklarının olduğunu ve kendilerine topluma hizmet etme görevinin verildiğini belirten Başkan Sandal, "İki görevim var: bir; burayı liyakat esasına göre düzenleyip, herkesin hakkının, hukukunun savunulduğu, kente hizmet eden bir belediye. İki; bütün personeliyle birlikte başkan dahil, vatandaşın hizmetinde olan bir belediye anlayışı. Bugün bizim en anlamlı günümüz. En güzel bayramımız. Her nedense her 1 Mayıs'ta benim ruhum farklı dalgalanır. Yüreğim başka bir coşkuyla dolar. Herhalde genetiğimizde, ruhumuzda var. Emekten, işçiden, barıştan yana olmak, bizim yaşam felsefemiz. O yüzden bu güzel gününüzü, onurlu gününüzü, mücadele gününüzü yürekten kutluyorum" dedi.

Mücadele edeceğiz

Sandal, "Biz Bayraklı Belediyesi'nden ekmeğimizi kazanıyoruz ve Bayraklı Belediyesi'ni bir mevzi olarak görüyoruz. Topluma karşı sorumluluklarımız var. Önce bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz ve kendi içimizde birlik olup, dışarıya karşı tek vücut olacağız. Bugün birilerinin ayağına bastığımızdan cızırtılar duyuyoruz. Dışarıda bastığımızda içeride duyuyoruz. Mesele vatandaşın, yetimin, okula gidemeyen çocuğun hakkı olduğu sürece ayağımızı kaldırıp o noktalara basmaya devam edeceğiz. Hiç kimseden korkumuz, çekincemiz yok. Birlikten anladığımız budur. Dayanışacağız. Temel haklarımızla ilgili dayanışacağız. Eşit işe eşit ücret anlayışı noktasında dayanışacağız. Herkesin liyakat esasına göre görevlendirilmesi noktasında dayanışacağız. İyi günümüzde, kötü günümüzde, varlığımızda, yokluğumuzda aile içinde hep beraber olacağız. Dışarıya karşı dayanışacağız ve mücadele edeceğiz. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı mücadele edenlere karşı, ülkeyi uluslararası sermayeye peşkeş çekmek isteyenlere karşı, haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı mücadele edeceğiz. Sınıfsal karakterimizi kaybetmeden, kendi anlayışımızla tüm belediyelere, diğer vatandaşlara örnek bir işi burada yapmak istiyoruz" dedi.

Tek derdimiz var

Emekçilerin baş tacı olduğunu dile getiren Başkan Sandal, "Hakkımızda çok şey söylendi. İzinleri, mesaileri kaldırdığım söylendi. Bunların hiçbirinin aslı ve astarı yoktur. Size benim izni kaldırdığımı söyleyen arkadaşlar şu anda o izin haklarından yararlanıyorlar. Hiçbir arkadaşımızın işiyle, emeğiyle, ya da başka noktalarda arkadaşımıza baskı uygulamak gibi bir paranoyamız yok. Biz herkes işe mutlu, huzurlu gelsin ve öyle ayrılsın istiyoruz. Kimse keyfi için 8 saatini geçirmez, sokakları süpürmez. Eğer bu arkadaşlar geliyorsa, çoluk çocuğunun rızkı için, emeği için, derdi, kederi için, mecbur olduğu için geliyor. Bizim de bu arkadaşların emeğine saygı duymamız lazım. Bunun gereği için bu arkadaşlarımıza sonuna kadar saygı duyacağız. Ve bu arkadaşların emeklerini ve haklarını savunan parazitlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Temizlik işçisi arkadaşlarım 7/24 sokakları süpürüyorlar. Tabii ki, evde oturup o arkadaştan fazla ücret alan adamla ilgili işlem yapmak benim boynumun borcudur. Benim başımın tacı emek veren, çalışan, işini doğru yapan arkadaşlar" diye konuştu.