Serdar Sandal: Türkiye'nin en büyük etkinliği Bayraklı'da yapılacak

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri şölene dönüştü. Binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü sonrası çocuklar kendileri için hazırlanan birbirinden eğlenceli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Etkinlikte konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Türkiye'nin en büyük kutlamasını seneye Bayraklı'da yapacağız. Bizi bu yoldan alıkoyacak hiçbir güç yok! Bayraklı'yı sadece İzmir'de değil, dünyada bir marka kent yapacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi Park Kafe önünden, Şehit Hakan Uysal Parkı’na kadar süren kortej yürüyüşüne Başkan Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, İYİ Parti Bayraklı ilçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve çocuklarla velileri katıldı. Marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe bisiklet ve motorsiklet tutkunları ile çevredeki esnaf ve ilçe sakinleri de alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sonrası binlerce vatandaşa seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Atamızın vasiyetini yerine getirmek için, var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.



Serdar Sandal

Her mahalleye kreş

Başkan Sandal, "23 Nisan 1920 sadece ilk meclisimizin kuruluş tarihi değil, egemenliğin kayıtsız, şartsız millete verildiği bir tarih. Bugün bunu yasaklayanlar bu egemenliğin milletin elinden başka tekellere verilmesi ile ilgili çaba içinde olanlardır. Biz inadına sokaklarda, alanlarda, yaşamın bütün alanlarında egemenliğin millette kalması adına var gücümüzle çalışacağız. Bizim olmazsa olmazımız; bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız, cumhuriyet ve ulu önderimiz Mustafa Kemal'dir. Bu noktada bizim bir adım geri atabileceğimizi düşünenler; gaflet, dalalet ve hıyanet içerisindedirler. 1924'te 23 Nisan, ulusal bir bayram olarak ilan ediliyor ve 23 Nisan 1929'da da ulu önderimiz bu bayramı çocuklarımıza emanet ediyor. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal diyor ki; 'Çocukları korumak, vatanı korumaktır.' O yüzden biz yaşamımızın her alanında, belediyecilik anlayışımızda da bu temel ilkeden vazgeçmeyeceğiz. O yüzden 24 mahallemizde 24 kreş açacağız. O yüzden Bayraklı'yı dünya kenti yapalım derken, Bayraklı'nın dünya çocuklarının ve gençlerinin merkezi olmasını istedik. Bu Ata'mızın bize vasiyeti. Bize de düşen bunu yerine getirmektir" diye konuştu.

Çocuk ve gençlik merkezi Bayraklı

İlçe sakinlerinden 6 ay süre isteyen Sandal, "6 ayın sonunda verdiğimiz bütün sözlerin teker teker yerine gelmesiyle ilgili, gece gündüz çalışarak, ne gerekiyorsa yapacağız. Bir sonraki 23 Nisan'ı bu yıl kutladığımız gibi değil. 10 kişinin Atatürk anıtına gidip, çelenk koyduğu gibi değil, bir okula sıkışmış bir tören gibi değil, Türkiye'nin en büyük kutlamasını Bayraklı'da yapacağız. 19 Mayıs'ı da unutmayacağız. Kim bizi yolumuzdan çevirmek isterse istesin, kim bize ne söylerse söylesin, kim bizi nasıl karalamaya kalkarsa kalksın; işte bizim ulu önderimiz işte bayrağımız. Bizi bu yoldan alıkoyacak hiçbir güç yok! Bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu yolda hep beraber yürüyeceğiz. Bayraklı'yı sadece İzmir'de değil. Dünyada bir marka kent yapacağız. Atamızdan aldığımız mirasla, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve İYİ Parti Bayraklı ilçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu da, yaptıkları kısa konuşmada çocukların bayramını kutladı. Daha sonra Bayraklı Belediyesi, halk oyunları ekibi, çocuk korosu, taekwondo kursiyerleri, akrobasi ekibi ve çocuk halk oyunları ekipleri gösterileriyle etkinliğe renk kattı.

DJ Marco'nun şarkılarıyla gönüllerince dans edip eğlenen çocuklar etkinlik boyunca kendileri için hazırlanan yüz boyama, resim, karikatür stantları, halat çekme ve çuvalla koşma yarışları gibi etkinliklerle de keyifli bir gün geçirdi.