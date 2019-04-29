Serdar Sandal, Yayla Şenliği'nde

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu yıl 8'incisi düzenlenen Spil Sis Dağı Yayla Şenliği'ne katıldı. Giresun Görele ve Çanakçı Sosyal Kültürel Yardımlaşma, Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte Başkan Sandal, vatandaşlarla bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafları çektirdi, horon oynadı.

Hafta sonu güzel havanın da etkisiyle 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Dernek Başkanı Aydoğan Civelek'in daveti üzerine hafta sonunu Giresunlularla geçiren Başkan Sandal'a CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper ve meclis üyesi Ertuğrul Civelek'te eşlik etti.

Yaptığı kısa konuşmada Sandal, "Bu aralar biraz yoğunuz ama bundan sonraki etkinliklerde sizlerle daha sık bir arada olacağız" diyerek dayanışmanın her zaman sürmesi temennisinde bulundu. Başkan Sandal'a katılımından dolayı teşekkür plaketinin de verildiği etkinlikte daha sonra kuş dili oyunları da oynandı.