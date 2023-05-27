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Sertab Erener’den İzmir'de “Boş verme Oy ver” konseri

Türk pop müziğinin ünlü sanatçısı Sertab Erener, şarkılarını Gündoğdu Meydanı’nda “Boş verme oy ver” konserinde söyledi. Konserde İzmirlilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz çok güçlüyüz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki boş vermeyelim, oy verelim. Gelecek ortak hikayemizi sandıkta oylarımızla yazacağız” dedi.

Sertab Erener’den İzmir'de “Boş verme Oy ver” konseri
27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:52

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi “Boş verme oy ver” sloganıyla Sertab Erener konseri düzenledi. Seçim öncesi sandığa katılım oranını artırmada farkındalık yaratılması ve seçmenlerin 28 Mayıs öncesi moral depolaması için düzenlenen konser Gündoğdu Meydanı’nda büyük bir şölene dönüştü. Meydanı dolduran binlerce İzmirli, ilk olarak Ersin Show DJ performansıyla coştu, hep bir ağızdan “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde  ünlü sanatçı Sertab Erener sahneye çıktı. İzmirliler hep bir ağızdan Erener’in unutulmaz şarkılarını söyledi.

“Yeter ki boş vermeyelim oy verelim”
Sertab Erener üçüncü şarkısından sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i sahneye davet etti. Başkan Tunç Soyer,  Erener’e günün anısına zeytin fidanı armağan etti. İzmirlilere seslenen Başkan Tunç Soyer, “Aslında hep beraber çok güzel bir hikayeyiz. Her birimiz tek tek o hikayenin satırları, cümleleri, sözcükleriyiz. Birimiz eksik olduğunda o hikaye anlamını, değerini, güzelliğini kaybeder. Onun için eksik olmamamız lazım. Yarından sonra çok önemli bir seçime gidiyoruz. Bu seçim, sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu seçim uzun yıllar sonuç doğuracak bir seçim. Onun için eksiksiz sandıklara gitmek ve sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız. Çünkü o seçimin sonucunu biz belirleyebiliriz. Biz çok güçlüyüz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, yeter ki boş vermeyelim oy verelim. Yeter ki oyumuzla oyunu bozalım. Göreceksiniz kazanacağız. Gelecek ortak hikayemizi sandıkta oylarımızla yazacağız" dedi.

“Pazar günü hep beraber kenetleneceğiz”
Şarkılarıyla İzmirlileri büyüleyen sanatçı Sertab Erener ise, “Şimdiye kadar onlarca kere buluştuk ama bu gece, bu buluşma çok özel bir buluşma. Umarım bu konser, burada olmamız bize büyük bir şans getirecek ve Pazar günü hep beraber kenetleneceğiz” diye konuştu.
 

Etiketler; #sertab erener #izmir büyükşehir belediyesi
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