Sertel'in açıklaması doğrulandı

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir’deki orman yangınında iyi bir sınav veremeyen ve THK uçakları ile ilgili gerçek dışı açıklamalar yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi istifaya davet etti.

Daha önce Bakan Pakdemirli’nin “THK uçakları arızalı” şeklindeki açıklamasının gerçek dışı olduğunu söyleyen Atila Sertel, THK yetkililerinin "Yangın söndürme uçaklarımız ne bozuk, ne eski, ne de yağ kaçırıyor. Çağırsınlar, motor çalıştıralım" açıklamasını hatırlatarak Bakan Bekir Pakdemirli’nin derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Sayın Bakan önce ‘Uçaklar arızalı’ dedi. Olmadığı sertifikaları ile kanıtlandı. Sonra, ‘Sertifikalara güvenmiyorum’ dedi, ardından ekledi: ‘O uçaklarla uçmak istemiyoruz’. Sonunda ‘THK ana muhalefet partisi ile hareket ediyor’ diyerek yılların kurumunu suçladı. THK yetkililerinin yaptığı açıklama ile Bakan’ın tüm açıklamalarının gerçek olmadığı anlaşıldı. İnsan azıcık utanır. Halkımıza yalan söylediği için de derhal istifa etmelidir” dedi.

Ne demişti?

İki gün önce yaptığı açıklama ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “THK uçakları arızalı” şeklinde yaptığı konuşmayı eleştiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle demişti:

“Gazeteci titizliği ile araştırdım. Tarım ve Orman Bakanı ‘Uçaklar arızalı’ dedi. Sayın Bakan ne yazık ki gerçekleri söylemiyor. THK’nın altı uçağından beşi Ankara’da. Uçakların biri de şu anda İzmir’in Menderes ilçesinde. THK yetkilileri uçaklarda arıza olmadığını söylüyorlar. Tarım ve Orman Bakanı gerçeği söylemiyor, istifa etmelidir.”