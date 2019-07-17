Serter: İstihdamı büyütmeye İzmir'den başlayın

İzmir Milletvekili Bedri Serter, hem gündeme ilişkin hem de Nisan ayı işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Serter, TBMM’nin tatile girmeden önceki son günlerinde gündeme gelen ve ekonomiyi sadece günlük önlemlerle kurtarmaya yönelik olan Gelir vergisinin de dahil olduğu Torba Kanuna ve son açıklanan işsizlik rakamlarına değindi ve « Günlük politikalarla yandaş şirketlerinizi kurtarmaya çalışacağınıza, doğru olduğundan da şüphe duyduğumuz gerçeği 8 milyon olan ancak sizin 4.1 milyon dediğiniz işsizlerin istihdamını sağlayın” dedi.

İzmir Milletvekili Serter, Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesine bile göz koyan, kurutmadıkları kamu kaynağı neredeyse kalmayan iktidara seslendi ve “Devletin yastık altı parasına göz koyacağınıza, son bir yılda üzerine 1 milyon 116 bin kişi eklenerek toplamı4.1 milyonu bulan işsize göz koyun ve onlara istihdam sağlayın” diyerek “Türkiye’de sizin verilerinizle bir İzmir, bizim verilerimizle 2 İzmir oranında işsiz var. 4 mevsim turizmiyle, deniz turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle ciddi bir istihdam potansiyeli olan İzmir’le başlayın ve istihdam için harekete geçin. Meslek okullarını arttırın, turizme kalifiye insan kaynağı yetiştirin, sanayicinin işgücüne destek olacak teşvikler verin, yerel çiftçiyi destekleyin, çiftçinin yer elmalarının değer kazanmasını sağlayın. Denizlerimiz transit geçmek için değil, ülkemize gelir sağlamak için kullanılmalı “ dedi.

Dünyada İzmir'i konuşturmak istiyoruz

Serter, geçtiğimiz günlerde TBMM’de de söz aldığı turizm konusuyla önemli noktaların da altını çizerek dünya turizm gelirinin yüzde 30 payına sahip olan kongre turizmine

vurgu yaptı ve “Neden turizmde 8500 yıllık kent olan İzmir’den turizm desteklerine başlanmıyor, bacasız sanayi dediğimiz turizmin en önemli alt kollarından « kongre turizminin” cenneti neden İzmir yapılmıyor ? Devletin geriye en kolay dönen desteklerini İzmir’de turizmin getirisine çevirin. Yılda 700 bin turistle yetinen bir şehir olmak değil en az kendi nüfusu olan 4 milyon turisti ağırlamak istiyor İzmir. İstihdamın yükselmesin ilk basamağı olmak istiyor İzmir. Biz İzmirliler dünyanın başka şehirlerini konuşmak değil dünyada İzmir’ i konuşturmak istiyoruz” dedi.