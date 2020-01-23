Sertifikalarını aldılar

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ( EGESEM) tarafından Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Eser Bayramoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen "Deri Teknolojisi Eğitimi Sertifika Programı" tamamlandı.

Eğitime, Selçuk Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Selda Güzel, Düşler Deryası Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Selma Dursun, Deri ve Keçe İşlemeciliği Atölyesi sahibi Suna Ulucan, Kültür Ve Turizm Bakanlığı Deri Kırkyama Sanatçısı Yasemin Akbulut katıldı. Sertifika programı boyunca katılımcılar teorik derslerin yanı sıra uygulama atölyelerinde de süreci deneyimledi. Prof. Dr. Elif Eser Bayramoğlu katılımcılara sertifikalarını takdim ederek Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi güvencesiyle böyle bir eğitimi gerçekleştirdiklerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bayramoğlu," Katılımcılarla birlikte eğitim sürecinden çok keyif aldık, bu tür eğitimlerin artarak devam etmesini arzuluyoruz" dedi.