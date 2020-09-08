Sessiz ol Bornova

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, koronavirüs salgını nedeniyle yüzyüze eğitime ara verilen dönemde okullarına uzaktan eğitimle devam eden öğrenciler için sessizlik çağrısında bulundu

Zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Başkan İduğ, “Özellikle uzaktan eğitim saatleri olan 08.30-14.30 saatleri arasında gürültü yapmamaya özen gösterelim. Belediye olarak biz de çalışmalarımızda buna dikkat edeceğiz” dedi. Bornova Belediyesi olarak koronavirüs sürecini hassasiyetle takip ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminin herşeyden önemli olduğu söyledi. Salgının en kısa sürede son bulması ve hayatın normale dönmesini dileyen İduğ, “Uzaktan eğitim sürecinde en büyük görev çocukların sessiz bir ortamda derslerini dinlemesini sağlama anlamında velilere düşüyor.

Gerekli uyarılar yapıldı

Onlar gereğini tabi ki yapacaktır ama ev dışarıdan gelecek gürültünün de önüne geçmek gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan gürültüye neden olan işlerini 08.30-14.30 saatleri arasında yapmamalarını, yüksek sesle müzik dinlemelerini, yayın yapmamalarını, sürücülerden de zorunlu olmadıkça korna çalmamalarını rica ediyorum” diye konuştu. “Çocuklarımızın için sessiz olalım” sözleriyle çağrı yapan Başkan İduğ, Bornova Belediyesi olarak çalışma ve hizmetlerini yürütürken aynı hassasiyetle hareket edeceklerini ifade ederek ilgili birimlere daha dikkatli olmaları için gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.