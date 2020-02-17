Sevdiklerine koştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sevdiğine Koş' adını verdiği koşuya yüzlerce İzmirli katıldı. Aksi yönlerden koşmaya başlayan çiftler ortada buluşarak yarışı el ele tamamladı. Sporcular, üzerlerinde 'Tüm yollar' ve 'Sana çıkar' yazılı tişörtler taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında bugün "Sevdiği Koş" adlı bir koşu düzenledi. Koşuya yaklaşık 500 İzmirli katıldı. Konak Vapur İskelesi ve aksi yöndeki Üçkuyular Vapur İskelesi'nden koşmaya başlayan İzmirli çiftler Mithatpaşa Üst Geçidi'nde buluşarak el ele parkuru tamamladı. Evli, sevgili, kardeş, arkadaş, anne-kız, baba-oğuldan oluşan yarışçılar, son parkurda el ele tutuşarak koşuyu tamamladı. Her yaştan İzmirlinin katıldığı etkinlikte sporcular, üzerlerinde "Tüm yollar" ve "Sana çıkar" yazılı tişörtler taşıdı.

Berivan Demir ve Muhammed Koşar çifti birinci oldu. İkinciliği Enes Ekin ve Ahmet Kılıç çifti, üçüncülüğü ise Seyit Demircan ve Berfin Uzak çifti aldı. Özel ödülün sahibi ise üç çocuklu Doğru ailesi oldu. Dereceye giren tüm çiftler kupa ve Tarihi Asansör Restaurant'ta çift kişilik yemek ödülü kazandı. Çiftlere ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ve Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ganime Nalbantoğlu verdi.

Hediyeler verildi

Yarışçılardan İsmail Hoştan, yaptığı açıklamada, etkinliğin çok güzel geçtiğini söyledi. Sporcu geçmişi olduğunu belirten Hoştan, "Amaç burada yarışı birinci bitirmek değil, spordu." dedi. Çocuğu Atlas ile koşan Tuğba Doğru ise Konak'tan koşuya başladığını, yarışın sonunda iki sevgilisine de kavuştuğunu aktardı. Eşi Onur Doğru da "Sabah antrenman yapmıştım, o yüzden biraz yoruldum. Çocukla koşmayı çok istiyordum. Zaten arabasını da özel aldık. Bundan sonra İzmir Maratonu'nda da ter dökeceğiz." diye konuştu. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Maraton İzmir 12 Nisan'da

Hakan Orhunbilge havanın serin olmasına rağmen katılımın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Orhunbilge "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili de etkinlik yapacağız. İzmir'de bu tip organizasyonlara mutlaka katılım sağlanıyor. Biz de İzmir'e ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz" dedi. 12 Nisan'daki Maraton İzmir'i hatırlatan Orhunbilge, bu tip etkinlikleri Maraton İzmir için ısınma turu olarak da değerlendirdiklerini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman ise bu tip organizasyonlarla Maraton İzmir'e hazırlandıklarını ve Maraton İzmir'le başarılı bir organizasyona imza atacaklarını söyledi.