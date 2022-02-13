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Sevgililer Günü'ne özel pasta ve kurabiye 

Bornova Belediyesi'nin EVKA-3'te bulunan Mutfak Atölyesi'nde İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası işbirliğinde düzenlediği pastacılık kursuna katılan kursiyerler 14 Şubat Sevgililer Gününe özel pasta ve kurabiye yaptı

Sevgililer Günü'ne özel pasta ve kurabiye 
13 Şubat 2022 Pazar 16:30

Bornova Belediyesi'nin Altın Bilezik Projesi kapsamında vatandaşlara meslek edindirmek için düzenlediği Pastacılık Kursu devam ediyor. 3.5 ay sürecek eğitimlerin sonunda uluslararası geçerliliğe sahip kalfalık belgesini alacak olan katılımcıların yaptığı çalışmalar da göz dolduruyor. Eğitimlerde kurabiye ve pasta yapımını öğrenen kursiyerler 14 Şubat Sevgililer Günü için de özel bir çalışma gerçekleştirdi. Güne özel olarak tasarladıkları pasta ve kurabiyeleri kırmızı, beyaz, pembe şeker hamuru ve soslarla süsleyerek paketledi.

Kursiyerlerin hazırladığı konsept kurabiyeler, 14 Şubat Pazartesi günü Küçük Parkta vatandaşlara dağıtılacak. 

Altın Bilezik 

Mutfak Atölyemizde ücretsiz olarak kurslar gerçekleştirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İş arayanlarla işverenleri buluşturan Altın Bilezik Projesi ile hem vatandaşlarımıza istihdam yaratıyor hem de meslek sahibi olmayanlara meslek edindiriyoruz. Türkiye'de pek çok sektörde nitelikli eleman eksikliği bulunuyor.  Bizde bu açığı kapatmak için çalışıyoruz. Pastacılık Kursuna katılanlar da aldıkları belge ile altın bilezik ediniyor" dedi. 

Etiketler; #bornova belediyesi #sevgililer günü
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