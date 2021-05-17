Sevgilisi ile tartışan genç kadın 4. kattan düştü!

İzmir'de sevgilisiyle tartışan kadın 4. kattan düşerek yaralandı. Olayın intihar mı yoksa cinayete teşebbüs mü olduğu araştırılıyor

Olay İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre 35 yaşındaki D.Ö., sevgilisi olan 24 yaşındaki D.K.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.K. 4'üncü kattan aşağıya düştü. Olayı görenler durumunu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan kadını İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



İNTİHAR MI CİNAYETE TEŞEBBÜS MÜ?

Soruşturma başlatan polis ekipleri D.Ö.'yü gözaltına alırken, D.K.'nın ise intihar mı ettiği yoksa olayın cinayete teşebbüs mü olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. D.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, ayrılmak isteğini söyledikten sonra D.K,.'nın intihar girişiminde bulunduğunu söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.