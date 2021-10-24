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Seyyar satıcılar da hükümetten destek bekliyor

Hükümetin bu hafta tartışmaya açacağı 2022 yılı bütçesinde sokak emekçilerine yönelik bir desteğin olup olmadığını soran İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, "1.7 trilyonluk bütçede sokak emekçileri tek kuruş destek alamıyorsa 6.5 milyon çalışanın yüzüne nasıl bakacaklar?" diye sordu

Seyyar satıcılar da hükümetten destek bekliyor
24 Ekim 2021 Pazar 12:16

TBMM Plan ve Bütçe Komisyona sunulan ve yarın müzakerelerine başlanacak olan 2022 yılı bütçesi bir önceki yıl bütçe kanuna göre yüzde 30 artışla 1 trilyon 346 milyar 100 milyon TL'den 1 trilyon 750 milyar 900 milyona çıkarıldı. Geçtiğimiz yıllarda pandemi sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi haricinde devletten tek bir kuruş destek görmediklerini söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin bu yılki bütçede kendilerini yönelik bir desteğin olup olmadığını görmeyi dört gözle beklediklerini belirtti.


'BİR KURUŞ ALMADIK'


Seyyar Esnaf ve Sanatkarların ülke ekonomisine esnaf başına günlük ortalama 150 liranın üzerinden olmak üzere yaklaşık 1 milyar liralık katkı sunduğunu kaydeden Laçin, "Bu da yıllık ortalama 370 milyar liralık bir katma değer ile 6,5 milyon insanın evini, çocuğunu geçindirmesi anlamına geliyor" dedi. Vatandaşlardan toplanan vergilerden, büyük şirketlere milyarlarca lira para aktarılıp vergi borç ve faizlerinin silindiğine dikkat çeken Laçin, "Büyük şirketlere, müteahhitlere verilen milyarlarca liralık teşviklerden biz sokak satıcıları, emekçileri olarak 1 kuruş dahi yararlanamadık. Tamamen yerli ve milli ürünlerimizle, kendi kısıtlı öz kaynaklarımızı kullanarak 6.5 milyon işsize, atanamayan öğretmene, geçinemeyen emekliye, harçlığı olmayan öğrenciye sokaklarda istihdam sağladık" ifadelerini kullandı.


'6.5 MİLYON ADINA SORUYORUZ'

Ülke ekonomisine sunulan maddi katkının yanında ürünleri en ucuz şekilde vatandaşa ulaştırarak enflasyona karşı vatandaşı koruyan bu dayanışmacı gruba karşı yetkililerin ne yaptığını soran Laçin, "Sokak emekçileri için 2022 yılı bütçesinde kaç lira ön gördünüz? Kendi kıt kaynaklarıyla enflasyonla mücadelede yoksul ve dar gelirlinin alım gücünün arttırılmasında karşılıksız katkı sunan bu emekçilerin alınteriyle ödedikleri vergilerden kendileri, aileleri, eğitim imkanlarından mahrum kalan çocukları için ne kadar pay ayrıldı? Tüm bunları kamuoyunun vicdanına sunuyor ve 6,5 milyon sokak emekçisi adına soruyoruz: Ne yapacaksınız?"

Etiketler; #izmir #seyyar satıcılar #evren laçin
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