Seyyar Satıcılar Derneği: Belediyeler bizi intihara sürüklemesin

Ankara’da bir seyyar satıcının kendisine yazılan 45 cezayı ödeyememesi nedeniyle intihar girişiminde bulunmasına isyan eden İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Belediye başkanlarımıza sesleniyorum; Ankara’da 45 ceza kesildiği için intihar girişiminde bulunan seyyar satıcımız gibi bizleri de bu zor günlerde intihara sürüklemeyin” dedi

Ülke genelinde son 1 yılda 100 müzisyen ve sokak sanatçısı yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle intihar ederken sadece Şubat ayında 2 müzisyen İzmir’de yaşamına son verdi. Seyyar satıcıların pandemi sürecindeki zorlu şartlara ilave olarak zabıtayla karşı karşıya kalması ve yüksek meblağlı cezaların yazılması intiharları körüklüyor. Son olarak Ankara’da Kızılay Meydanı’nda son dönemde 45 ceza yazılan bir seyyar satıcı da çıktığı üst geçitte kendini yakmak istedi. Vatandaşın son anda kurtarıldığını belirten İzmir Seyyar Esnaflar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “İzmir’deki yerel yöneticilerimize sesleniyorum; zaten pandemi nedeniyle seyyar satıcılarımız ve sokak sanatçılarımız açlığa mahkum edilmişken bir de yazılan cezalarla intihara mecbur bırakmayalım” diye konuştu.

HER AY ORTALAMA 10 CEZA

Belediyelerin en azından pandemi koşullarında yasakları esnetmeleri çağrısında bulunan Laçin, “Evine, çocuğuna bir lokma ekmek götürmek olan seyyar satıcılara ceza kesmekten vazgeçilmeli. Bu dönemde şirketlere ve işverenlere milyonlarca liralık teşvik, kira İndirimi, hibe verilirken seyyar esnafın payına açlık, işsizlik, yoksulluk ve ölüm düştü. Yıllardır belediyelerin kapısını aşındıran, bizi kayıt altına alın ve sabit esnafı rahatsız etmeyecek bir yerde küçücük tezgah açıp işgaliyemizi, vergimizi ödeyelim derken bir de bakıyoruz seyyar başına ayda ortalama 10 civarında ceza kesiliyor. Biz evimize ekmek götürmek için kazandığımız parayı cezalara yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖRT BİR YANDA İNTİHARLAR SÜRÜYOR

Seyyar esnafın canı burnunda ve hayattan bezmiş bir şekilde çalıştığını aktaran Başkan Laçin şunları söyledi: “Uşak’ta bir seyyar esnafımız arabasını belediyenin önünde yaktı. Erzincan’da başka bir seyyar esnafımız üstüne benzin dökerek intihar etti. Antalya’da ise ne yazık ki başka bir esnafımız kendini asarak yaşamına son verdi. İzmir’de Şubat ayında 2 müzisyenimiz canına kıydı. Son olarak dün Ankara’da bir seyyar esnafımız üzerine benzin dökerek intihar etmek istedi. Buradan tüm belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize sesleniyoruz; Türkiye’deki 6 milyon seyyar esnafın sesine kulak verin, bu süreçte ceza kesmeyin ve intiharları durdurun.”

“İŞSİZ KALANLARIN EKMEK KAPISI OLDU”

“İzmir Seyyar Esnaf Meclisi olarak başta 200 bin İzmirli seyyar esnafımızın her türlü sorununa karşı Varyant’ta Fatih Cami bitişiğindeki genel merkezimizde yardımcı olmaya hazırız. Unutmayalım ki, seyyar esnaflarımız ülke ekonomisine her yıl 300 milyar TL’lik katma değer sunarken büyük şirketlerin ve kamu sektörünün işten çıkardığı milyonlarca vatandaşa, atanamayan öğretmene, öğrenciye ve emekçiye yeni ekmek kapısı olmakta.”