Seyyar satıcılardan Başkan Soyer'e çağrı: İzin verin sebzeyi ucuza satalım

İçişleri Bakanlığı’nın 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde pazaryerlerinin açık olacağını açıklamasına karşın pazar fiyatları el yakıyor. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve merkezi hükümete seslenerek, “Gıdayı vatandaşa ucuza yedirmenin yolu, seyyar satıcıların ürünleri doğrudan köylüden alıp, çok az kar marjıyla sokak sokak gezip halka satmaktan geçiyor” dedi

Pandemi yasakları nedeniyle sadece 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri açılmasına izin verilen pazaryerlerinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan izdiham ve pahalılık vatandaşı isyan ettirdi. Fiyatların ucuz olacağına dair söylemlerin aksine zincir market fiyatlarıyla yarışır hale gelen Pazar fiyatları, ucuza karnını doyurmak isteyen vatandaşlar için hüsran oldu. Üreticiden alınan malın tüketiciye gelene kadar 5-6 kat pahalandığını açıklayan İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, aradaki komisyoncuların kalkması halinde fiyatların oldukça düşeceğini kaydetti.

“FIRSATÇILARI ÖNLERİZ”

İzmir’deki 10 bin civarında seyyar manavın fırsatçılara karşı hazır beklediğini ifade eden Başkan Laçin, “Eğer merkezi hükümet bir yasa çıkarır veya İzmir Büyükşehir Belediyesi bize izin verirse, köylülerle iletişime geçer ve hale verdikleri fiyatın daha üstünde bir fiyata ürünlerini satın alırız. Arada komisyoncular olmadığı için de çok az bir kar marjıyla İzmirlilere bunu satabiliriz” dedi. Çiftçinin tarlasında para etmediği için salatalığı, marulu, soğanı hayvanlara yem olarak verirken, pazarda salatalığın kilosunun 5 TL, çileğin ise 25 TL’ye kadar çıktığını aktaran Laçin, üreticinin satamamaktan tüketicinin ise alamamaktan şikayet ettiğini söyledi.

“30 İLÇEYE DAĞILALIM”

İzin verilmesi halinde İzmir’in 30 ilçesinde seyyar manavların hijyen koşullarına uygun şekilde sokak sokak gezeceğini anlatan Laçin, “Böylece hem meyve ve sebze vatandaşımızın ayağına kadar götürülüp pazaryerlerindeki izdihamlar önlenecek hem de köylümüz hak ettiği ücreti alacak. Vatandaşımız da çok daha ucuza ihtiyacını giderecektir. Vatandaş evine kapanmak zorundayken bir de açlığa mahkum olmasın. Ama bunun için bize izin verilmesi, zabıta tarafından ceza yazılmaması gerekiyor” diye konuştu.

SOYER, LİSTE İSTEDİ

Pandemi koşullarında zor durumda kalan seyyar satıcılar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de harekete geçtiğini sözlerine ekleyen Evren Laçin şunları söyledi: “Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer bizimle temasa geçerek, seyyar satıcılar için ayrılan 2.5 milyon liralık nakdi yardım için ihtiyaç sahiplerinin listesini talep etti. Başkanımızın bu tutumu hepimizi mutlu etti. İstenilen listeleri hazırlayarak Başkanlığa ilettik. Destekleri için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.”