Seyyarlar bu kez TBMM'de haykırdı: Artık bizi görmezden gelmeyin

Ülke genelindeki 6.5 milyon seyyar esnafının sorunlarını duyurmak için Ankara'ya giden İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı TBMM'de konuşma yaptı. Laçin, “Devlete vergi vermek için bu kadar koşturan başka bir topluluk yoktur. Devletimiz de artık bizi görmezden gelmesin ve sokak satıcılarını kayıt altına alsın” dedi

İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, pandemi sürecinde ekonomik baskıyı en fazla hisseden meslek gruplarının başında sokak esnafının geldiğini fakat devletin verdiği desteklerden yararlanamadıklarını söyledi. Ankara'da Meclis'i ziyaret ederek CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ile de biraraya gelen Laçin ikili görüşmelerin ardından birlikte Meclis kürsüsünden basın açıklaması yaptı. Sokaklarda şiddete maruz kalarak, güvencesiz ve günübirlik yaşayan sokak esnafının artık kayıt altına alınması istediğini söyleyen Laçin, “Biz de artık zabıtayla bu kovalamaca bitsin, şiddet görüntüleri gündemimizde olmasın, vergimizi verip sosyal güvenceye kavuşalım istiyoruz. Bunun için uygulanacak taslak yönetmeliğimizi bile oluşturup milletvekillerimize ilettik” diye konuştu.

GELİRLERİNİ KAYBETTİLER

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da, seyyar satıcıların düzensiz ve günü birlik işlerde çalıştığını ve korona virüs salgını nedeniyle zor durumda kaldığını vurguladı. Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin milyonlarca emekçiyi evlerine ekmek alamaz duruma düşürdüğünü vurgulayan Beko, “Devletin özellikle koruması gereken en korumasız güvencesiz kesimlerin başında gelen seyyar satıcılar, çiçekçiler, müzisyenler, midyeciler, simitçiler, kestaneciler, pamuk şekerciler, mısırcılar, bozacılar, ayakkabı boyacıları, oyuncak, yiyecek satanlar, sepetçiler yani düzensiz ve günübirlik çalışan 6 milyon vatandaşımız maalesef bu dönemde gelirini kaybetti” ifadelerini kullandı.

'SEYYAR SATICILAR KORUNMALI'

Her 4 emekliden 1’i ve her 10 öğrenciden 1’inin seyyar satıcılık yaparak geçindiği kaydeden Beko, esnaf ve seyyar satıcıların korunması gerektiğini vurgulayarak iktidara, “Seyyar satıcılar ve esnaflar, küçük çiftçinin ürününü tüccardan daha yüksek fiyata tarladan alıp, daha az kar marjıyla vatandaşa satıyor. Seyyar satıcılar gerçeği önümüzde duruyor ve bu konunun hassasiyetinin farkındayız. Esnafımız da seyyar satıcılarımız da bizim için önemli. Yani hem esnaf hem de seyyar satıcılar korunmalı” çağrısında bulundu.

HER TEZGAH BİR AİLEYİ KURTARIR

CHP'nin bu konuya çok önem verdiğini, Kılıçdaroğlu'nun esnaf için 17 maddelik çözüm önerisini de anımsatan Beko, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak seyyar satıcıların sorunlarına ve çözüm önerilerine dair çalışmalarımızı yürütüyoruz ve ilk fırsatta da bunları hayata geçireceğiz. Unutulmasın ki; seyyar satıcılar ve günübirlik çalışanların da insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir işi ve geliri olmalıdır. Seyyar satıcılar da diğer esnaf ve işçiler gibi yasal statüye kavuşturulmalıdır. Yasal statüye kavuşan her seyyar tezgah bir aileyi kurtarır. Çünkü seyyar esnafı aileleriyle birlikte çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kaliforniya Senatosunun “Sokak Satıcılarının Geçim Kaynaklarının Korunması Kanunu” gerekçelerinden birkaç maddeyi paylaşan Beko, "Seyyar satıcılar kamusal alanı dinamik ve güvenli kılar. Yerel yetkililerin seyyar satıcılığı desteklemesinin ve uygun şekilde düzenlemesinin teşvik edilmesi halkın güvenliğini ve refahını arttırır. Kanunun amacı girişimciliği teşvik etmek, göçmen ve düşük gelirli toplulukları desteklemektir' diyen Beko, benzer bir düzenlemenin Türkiye'de de yapılacağı önerisinde bulundu.

GÜNÜBİRLİKÇİLERİN 107 TL GSS BORCU SİLİNSİN

Seyyar satıcılar ile günübirlik işlerde çalışan 7 milyona yakın yurttaşın 5 milyonunun sağlık sigorta primini ödeyemediğini, BAĞ-KUR ve GSS’li 5 milyona yakın kişinin ise GSS primini ödeyemediği için 31 Aralık tarihinden sonra devlet hastanelerinde kendileri ve birinci derece yakınlarının tedavi olamayacağı bilgisini paylaşan Beko, bu sorunun tekrar gündeme geleceğini kaydetti. Beko, bir milyon kişinin yapılandırma için başvuru yaptığını, 4 kez ertelenmesine rağmen aylık 107 lira GSS prim borcunu ödeyemeyen yurttaşların borçlarının silinmesi çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının ardından Evren Laçin, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'ya Türkiye Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Mevzuatı taslağı ile Atatürk ve İzmir'in yer aldığı fotoğrafı hediye etti.