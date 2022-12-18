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Sıcaklık 22 dereceye çıkınca İzmirliler sahile akın etti

Sıcaklık 22 dereceye çıkınca İzmirliler sahile akın etti
18 Aralık 2022 Pazar 16:53

Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği İzmir'de, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Aralık ayının ilk iki haftasını yağmurlu geçiren İzmir'de, hafta sonu sıcaklık 20 dereceyi aştı. Uzun yıllar aralık ayı sıcaklık ortalaması 10,5 santigrat derece olan kentte bugün termometreler 22 dereceyi gördü.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler kentteki açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Meydanlar, parklar ve sahilleri dolduranlar, güneşin keyfini çıkardı. Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde sahile çıkanlar yeşil alanlarda vakit geçirirken, çocuklar da parklarda oynadı.

Kentin en hareketli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısı'nın da yoğun olduğu görüldü. Bostanlı'daki sahil şeridini tercih edenler, yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak güneşin keyfini çıkardı.

Sahile yakın yollarda trafik yoğunluğu oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #sıcak hava #pazar #haber
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