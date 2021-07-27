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Şiddet gören kadın isyan etmişti! Kocası tutuklandı!

İzmir Seferihisar'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından darp edilen ve bel kemiğinde 3 kırık oluşan Irmak Kıvrak Tayoğlu'nun eşi tutuklandı

Şiddet gören kadın isyan etmişti! Kocası tutuklandı!
27 Temmuz 2021 Salı 08:47

İzmir Seferihisar'da üç çocuğu ile birlikte yaşayan 38 yaşındaki Irmak Kıvrak Tayoğlu, boşanma aşamasındaki eşinin şiddetine maruz kalmıştı. Genç kadın evinin bulunduğu sitenin bahçesinde çocukları ile oynarken, eşi Murat Tayoğlu eşine saldırmış, yumruklar ve tekmeler atmıştı. Bunun üzerine genç kadın yere yığılmış ve olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

 

Hastanede tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Irmak Tayoğlu'nun bel kemiğinde 3 kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de darp nedeniyle oluşan morluklar tespit edilmişti.

Yaşadıklarına isyan eden Irmak Kıvrak Tayoğlu, eşi hakkında şikayetçi olduğunu ancak onun gözaltına bile alınmadığını söyleyerek 'illa ölmem mi lazım' sözleri ile tepkisini dile getirmişti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Murat Tayoğlu, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #seferihisar kadın şiddet #ırmak kıvrak tayoğlu #kadın şiddet
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