Şiddete karşı kadınlar, savunma eğitimi almalı!

Bu yılın ilk 11 buçuk ayında 338 kadın öldürüldü. Her geçen gün artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Engin Demir, şiddete karşı kadınların öz savunma eğitimi alması gerektiğini belirtiyor

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’de bu yılın 11 buçuk ayında anıt sayaç verilerine göre 338 kadın öldürüldü. Kadınlar her geçen gün fiziksel, cinsel, psikolojik şiddete maruz kalıyor. Kadınlar; nikâhlı eşleri, birlikte olduğu erkek arkadaşları, eski eşleri, oğulları, babaları ya da hiç tanımadıkları bir erkek tarafından öldürülebiliyor. Geçtiğimiz hafta içinde İstanbul’da öldürülen Mimar Başak Cengiz'in katili Göktuğ B’nin ifadesinde söylediği “Erkeği öldürmedim çünkü o direnebilirdi, sonra düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım” sözleri ise kadına yönelik şiddetin nedenini adeta gözler önüne seriyor.

Ceza yasası gözden geçirilmeli

Yılbaşından bu yana gerçekleşen kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Engin Demir, “Kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu uygun ancak ceza yasasında değişiklik yapılması gerekiyor. Kadına karşı şiddetin cezaları maalesef indirime tabi tutuluyor. Mahkemede katil takım elbise giydi, kravat taktı diye indirimler veriliyor. Bunlar dikkate alınarak ceza yasasının yeniden incelenmesi gerekiyor. Bu konuda daha üst düzey ceza gerekiyor. Kadınların korunması son derece önemli. Herkes zannediyor ki İstanbul Sözleşmesini gündemden kaldırdık. Her ne kadar onu gündemden kaldırdık diyorlarsa da kaldırdık demekle bu işlerin olmadığını bizim vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor” dedi.

Yine geriye gittik

Pandemide eve kapanmanın kadına yönelik şiddeti arttırdığını da kaydeden Demir, “Erkekler ve kadınlar bu kadar çok bir arada olmaya alışkın değiller. Sadece bizim ülkemizde değil dünyada da Koronavirüsten dolayı kadına yönelik şiddet arttı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü yaklaşırken yine geriye gittik. Mesela Peru’da, Güney Amerika’da da kadına yönelik şiddet var. Fakat Peru’da ortaokul öğrencilerinden kadına yönelik şiddetin neden artığına ilişkin araştırma yapmaları isteniyor. Kadına yönelik şiddete ilişkin ortaokuldan itibaren hem erkek hem de kız çocuklarımıza eğitim verilmeli” ifadelerini kullandı.

Kadınlar haklarını bilmeli

Kadınların öz savunma eğitimi alması gerektiğini belirten Demir, şiddet uygulayan erkeklerin kadınların çaresizliğinden faydalandığını şiddete karşı kadınların haklarını bilmesi ve öz savunma eğitimi alması gerektiğini söyledi.