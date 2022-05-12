Şiddete karşı Nar Mahalle Buluşmaları başladı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), ‘NAR-Kadın ve LGBTİ+ odaklı Şiddete Karşı Medya İletişim Projesi’ mahalle buluşmalarının ilki tamamlandı. İGC proje ekibi ve alanında uzman kişiler Konak Zeytinlik Mahallesi sakinleriyle ‘şiddete karşı dur’ mücadelesini başlattı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC) Hollanda Krallığı İnsan Hakları Programı ‘Kadın ve LGBTİ+ Odaklı Şiddete Karşı İletişim Projesi-NAR’ projesi, medyadaki şiddet dilini de dönüştürmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla ‘Nar Mahalle Buluşmaları’na başladı. Konak Zeytinlik Mahallesi Semt Merkezi’nde, mahalle sakinleriyle bir araya gelen İGC proje ekibi, beraberindeki sosyolog, psikolog ve avukatlarla şiddetle mücadelenin yolları hakkında bilgi verdiler. Ardından mahallenin kanaat önderleriyle mahalle kahvehanesinde bir araya gelen İGC proje ekibi, mahalledeki şiddet olayları karşısında yapılabilecekleri konuştular. Zeytinlik ve yakın çevresinden 3’ü kadın 6 mahalle muhtarının, Zeytinlik esnafının biraraya geldiği kahve buluşmasında, şiddete karşı toplumsal bir hareket başlaması gerektiği vurgulandı. Bilgilendirici broşürler ve ‘Mahallemizi şiddete kapattık’, ‘Erkek şiddetini duyar duymaz haber ver’ başlıklı görsellerin dağıtıldığı buluşmalarda, mahallede yaşayanların şiddeti duyar duymaz ilgili kamu kuruluşlarına haber vermesi hedefleniyor.

‘NAR HAREKETİ YAYILSIN İSTİYORUZ’

Nar Mahalle Buluşmaları’nın ilkinde Zeytinlik sakinlerine seslenen İGC Başkanı Dilek Gappi, Nar hareketinin yayılmasını istediklerini belirtti. Şiddetin toplumsal bir yara olduğunu, bu yaranın bir anda iyileşmesini beklemediklerini ifade eden Başkan Gappi, “Şiddete karşı mahallelinin, sizlerin yapacakları var. Şiddete karşı izleyici olmadan, şiddete karşı önlem alarak hep birlikte şiddete dur diyeceğiz. Umarım atacağımız her adım başkalarının hayatına dokunur” sözlerini kaydetti. Başkan Gappi’nin ardından Klinik Psikoloji Uzmanı Dr. Ercan Süt, Sosyolog Prof. Dr. Murat Göç Bilgin ve Avukat Birgül Değirmenci, uzmanlık alanları çerçevesinde şiddetin önlenmesi için yapılabilecekleri paylaştı.

Nar Mahalle Buluşmaları Buca, Karabağlar, Çiğli, Manisa ve Muğla’da devam edecek.