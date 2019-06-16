Siemens'ten İzmir'e 'deneyim' mağazası

Siemens Ev Aletleri, deneyim konsepti ile tüketicileri en yeni teknolojilerle buluşturduğu satış noktalarını farklı lokasyonlarda hayata geçirmeye devam ediyor.

Siemens'in Ankara ve İstanbul'dan sonra yeni 'deneyim' mağazası Şeref Özbayır'ın Genel Müdürlüğünü üstlendiği İzmir Alsancak Biz Elektronik işbirliğiyle hizmete açıldı.

Siemens Ev Aletleri, İzmir'deki ilk deneyim mağazasını, BSH Türkiye CEO'su Gökhan Sığın'ın ve Siemens yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen tören ile tüketicilerle buluşturdu. Açılışta başarılı şef Ebru Yalman'ın mağaza içinde bulunan "canlı mutfak" alanında Siemens Ev Aletleri ürünleriyle hazırladığı özel menüsü lezzet dolu anlar yaşatırken, davetliler geleceğin evlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Ürünleri yakından inceleme şansı

Siemens deneyim mağazasında yemek pişirme etkinliklerinin yapılabileceği canlı mutfak alanı ile tüketicilerin solo ve ankastre tam otomatik kahve makinelerinin performansını ve teknolojilerini inceleyebilecekleri kahve deneyim alanı bulunuyor. Ev aletlerini mobil cihazlar üzerinden kontrol edilmesini sağlayan Home Connect teknolojisini de yakından tanıma fırsatı sunan mağazada; tüm beyaz eşya ürünlerinin detaylı anlatıldığı farklı noktalar yer alıyor. Siemens'in konsept mağazaları; tüketicilerine markanın zengin ürün çeşitliliğini, ürünlerin özelliklerini ve yenilikçi teknolojilerini deneyimlemelerini sağlayarak özel bir satın alma tecrübesi yaşatıyor.