Sıfır Atık Belgesi Karşıyaka’nın

Karşıyaka Belediyesi, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması adına yaptığı çalışmalar ve bu doğrultuda hizmet binalarında kurduğu sistemle, İzmir’deki tüm özel ve resmi kurumlar arasında ilk kez “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülke genelinde yürüttüğü proje kapsamında Sıfır Atık Belgesi; israfın önlenmesi, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrılarak geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren kurumlara veriliyor. Temmuz 2019’da yayımlanan yönetmelik çerçevesinde; tüm yerel yönetimler, kamu ve özel kurum ile kuruluşlarının Sıfır Atık Belgesi alma yükümlülüğü bulunuyor. Karşıyaka Belediyesi de bu çerçevede öncü adımlar atarak kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni hizmet binalarında başarıyla uyguluyor.

Ayrı toplama noktaları

Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında; belediye ana hizmet binasının tamamında tüm masa altı çöp kutuları kaldırılarak oluşan atığın toplama noktalarına yönlendirilmeye başlandı. Bina içinde kaynağında ayrı toplanan atıkların ise ‘Atık Geçici Depolama Alanı’na çıkarılarak lisanslı firma tarafından alınarak geri dönüşüme kazandırılması sağlandı. Belediyeye ait kültür merkezleri, anaokulları ve kafeler gibi diğer bina ve tesislerde de atıkların kaynağında ayrı toplanması için toplama noktaları oluşturuldu, Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne kayıt olunarak veri girişleri yapılmaya başlandı. Kurulan sistemle ilgili belediye personeline eğitimler verildi. Ayrıca ilçe genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçilmesi için yeni uygulamalar gerçekleştiriliyor, geri dönüşüm çalışmaları da hızla sürdürülüyor.

Sorumluluk bilinci

Doğal kaynakları ve çevreyi korumak, israfı önlemek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belediye binalarımızda yaptığımız çalışmalar neticesinde, İzmir ilindeki resmi ve özel kurumlar arasında, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kuran ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden onay alan ilk kurum Karşıyaka Belediyesi olmuştur. Bu alandaki çalışmalarımızı bir yükümlülükten çok, geleceğe ve çocuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak, en titiz şekilde yerine getiriyoruz. Atıkları kontrol altına alarak daha yaşanabilir bir dünya ve kent için öncü ve örnek adımlar atmaya, bir yandan da toplumsal bilinci güçlendirmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



