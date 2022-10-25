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Sığacık’a yeni bir yaşam alanı daha

Sığacık sahilini yepyeni bir görünüme kavuşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski Sığacık Yolu üzerindeki 5 bin 600 metrekarelik alanı bölge sakinlerinin nefes alıp dinlenebileceği parka dönüştürdü

Sığacık’a yeni bir yaşam alanı daha
25 Ekim 2022 Salı 11:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Sığacık yolu üzerindeki 5 bin 600 metrekarelik alanı park haline getirdi. İçinde bir basketbol sahası, 230 metrelik yürüyüş yolu, 330 metrelik yaya yolu, çocuk oyun ve kondisyon alanı, oturma gruplarının da bulunduğu park Sığacık sakinlerinin uğrak yeri oldu. Dekoratif aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile park 2,5 milyon liraya mal oldu. Çalışmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüldü.

Sığacık Sahiline ilgi büyük

30 Ekim 2020 tarihindeki İzmir depreminden etkilenen Seferihisar Sahili de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 6,5 milyon liralık yatırımla 2021 yılı sonunda yenilenmişti.

Etiketler; #izmir #sığacık
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