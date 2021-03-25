Sigaradan iki yılda alınan ÖTV miktarı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı tütün mamullerinden alınan ÖTV’yi açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, tütün mamulleri üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi tutarlarını paylaştı.

Buna göre 2019 yılında tütün mamullerinden 50,4 milyar TL ÖTV geliri elde edilirken, 2020 yılında bu rakam yüzde 22.6 oranında artarak 61,8 milyar TL oldu. Tütün mamullerinden tahsil edilen ÖTV açısından 37 milyar 307 milyon 255 bin 147 TL ile İzmir ilk sırada yer alırken, 10 milyar 395 milyon 215 bin 889 TL ile İstanbul ikinci sırada bulunuyor.

İZMİR İLK SIRADA

Türkiye’deki yıllık sigara tüketimi ve üretimine ilişkin soruları yanıtsız bırakan Bakan Elvan’ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı tütün mamulleri ÖTV tahsilatı açısından 37 milyar 307 milyon 255 bin 147 TL ile İzmir ilk sırada yer alıyor. İzmir’i 10 milyar 395 milyon 215 bin 889 TL ile İstanbul, 1 milyar 472 milyon 613 bin 862 TL ile Mersin, 1 milyar 112 milyon 337 bin 911 TL ile Manisa ve 48 milyon 488 bin 131 TL ile Adana takip ediyor.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in “tütün mamulleri açısından en fazla ÖTV tahsil edilen ilk 5 il ve son 5 il hangisidir” sorusunu da yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın verdiği bilgilere göre; ilk 5’te sırasıyla İzmir, İstanbul, Mersin, Manisa ve Adana yer alırken, son 5’te ise Bartın, Bayburt, Çankırı, Yozgat ve Gümüşhane bulunuyor.

“İLLERDEKİ TÜKETİMİ YANSITMIYOR”

Tütün mamulleri ÖTV tahsilatında 2019 yılı ilk beş ve son beş ili paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu sıralamaların illere göre alkol tüketimini yansıtmadığını da söyledi. Elvan, şu bilgileri verdi:

“4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu açısından bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan tütün mamullerinde vergiyi doğuran olay, bu malların ithalatı, imal edenler tarafından teslimi veya müzayede yoluyla satışı durumunda gerçekleşmektedir. Dolayısıyla tabloda belirtilen sıralamalar alkollü içeceklerin illere göre tüketimini yansıtmamaktadır.”

YERLİ TÜTÜNÜ YOK ETTİLER

Geçmişte Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olan yerli tütünün AKP iktidarı tarafından yok edildiğini, sigara fabrikalarının kapatıldığını hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, halkın yabancı sigaraya ve yabancı şirketlere mahkum edildiğini söyledi.

Sertel, şöyle devam etti:

“Adıyaman’da tütün üretiliyor, iktidar o tütünü kaçak olarak görüyor. Oysa Adıyaman’da veya Türkiye’nin herhangi bir yerinde yetişen tütün kaçak olamaz. Olması gereken Adıyaman’da sigara fabrikaları kurup, yerli tütünü teşvik etmektir. Ama bunlar tamamen yabancıya mahkum olmuşlar, kasalarını ÖTV ile doldurmak için planlarını kurmuşlar ve yabancı şirketlerin ortağı gibi hareket ediyorlar. Sigara sağlığa son derece zararlı fakat bu iktidarın kasasını doldurması için de yararlı. Son iki yılda sadece sigaradan 112.2 milyar TL gelir elde ediyorlar. İzmir’den iktidarın kasasına eski parayla 37 katrilyon 307 trilyon para gidiyor ama İzmir bunun karşılığını alamıyor. İzmir’den tomar tomar para gidiyor ama hak ettiği hizmeti alamıyor. Alınan vergiler ne halka ne de o kentlere hizmet olarak yansımıyor.”