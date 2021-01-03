Sığınma evindeki çocuklara tablet 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı sığınma evindeki kalan kadınların, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden çocuklarına tablet desteği verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor. Daha önce de bilgisayarı olmadığı için çevrim içi derslere katılamayan öğrencilere tablet dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı sığınma evindeki çocukları da unutmadı. Büyükşehir, çocukların eğitimden geri kalmaması adına burada kalan öğrencilere tablet dağıttı. Kadın Çalışmaları Şube Müdürü yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada çocukların kendileri için önceliğinin bulunduğunu, o nedenle hiçbir koşulda eğitimlerinin yarım kalmaması gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamada kadın sığınma evinde kalan çocukların ihtiyaç duyduğu teknik alt yapıyı sağlamanın belediyenin görevlerinden biri olduğu belirtilerek, “Dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” denildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2009 yılından bu yana hizmet veren kadın sığınma evinde bugüne kadar anneleri ile birlikte 548 çocuk barındı. Çocukların sığınma evinde kaldıkları süre içinde başta eğitim ve psikolojik destek olmak üzere ihtiyaç duydukları özel gereksinimler de karşılandı.



