Silahlı saldırıya uğradı, hastanede öldü

İzmir'in Buca ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Bayram Olgaç'a tabancayla ateş edildi. Saldırıda yaralanan Olgaç, hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Atatürk Mahallesi'nde dün gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce Bayram Olgaç'a tabancayla ateş edildi. Yaralanan Olgaç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Olgaç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.