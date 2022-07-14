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Şimdi de Bergama'da yangın çıktı! Alevler fabrikaya sıçradı!

Çeşme'den sonra bu kez de Bergama'da makilik alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlarken, alevler yakında bulunan fabrikaya da sıçradı

Şimdi de Bergama'da yangın çıktı! Alevler fabrikaya sıçradı!
14 Temmuz 2022 Perşembe 11:14

Yangın, saat 09.30 sıralarında Sağancı Mahallesi'ndeki makilikte çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz ile çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevlerin bölgedeki süt fabrikasına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. 


ALEVLER FABRİKAYA SIÇRADI

İzmir'in Bergama ilçesinde makilikte başlayan yangında alevler bölgedeki süt fabrikasına sıçradı. Çiftlikteki hayvanlar, tahliye edildi. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bergama #yangın #fabrika #izmir yangın #orman yangını
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