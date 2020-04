Simitçiden ihtiyaç sahiplerine destek

Ödemiş'te sokak tezgahında simit satışı yapan Semra Özer, her gün ayırdığı 50 simitle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalışıyor.

Atatürk Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde simit tezgahı bulunan Semra Özer, her gün özenle poşete koyduğu gevrekleri ihtiyaç sahipleri için tezgahına yerleştiriyor. Günde ortalama 150 simit satan Özer, 50 simiti de ücretsiz olarak karnını doyurmak isteyenlere veriyor.

Açıklamasında ahilik kültürüne dikkat çeken Semra Özer, bu zor dönemde üzerine düşeni yerine getirme çabasıyla hareket ettiğini belirtti. Özer, şöyle konuştu: Dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Eski yıllarda ahiliğin getirdiği güzel bir yardımlaşma kültürü varmış. Ben de kendi çapımda insanlara nasıl bir destek olabilirim diye düşündüm. Her gün aldığım gevreklerin yarısını da ihtiyaç sahiplerine ayırıyorum. İsteyen istediği kadar ihtiyaç sahipleri buyursun gelsin alsınlar. Bugünlerde her esnaf ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapmalı. Özer, yardımda bulunmak isteyenlerin de askıda gevrek uygulamasıyla kendisine katılabileceğini sözlerine ekledi.