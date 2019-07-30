Sındır’dan elektrikli traktör çıkışı; 'Acilen kamuoyunu aydınlatın'

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Türkiye’nin İlk Yerli Elektrikli Traktörü ile ilgili üreticilerin ve kamuoyunun aklında birçok soru işareti olduğunu söyleyerek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tarım Makineleri Bölümünde uzun yıllar Öğretim Üyeliği yapan Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Polatlı’da 69’uncusu düzenlenen Hasat Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve seri üretime hazır olduğu duyurulan Türkiye’nin İlk Yerli Elektrikli Traktörünün teknik verilerini ve kamuoyunda oluşan soru işaretlerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Sındır, “elektrikli traktör ne oranda milli ve yerli? Çin ile herhangi bir ortaklık var mı veya olacak mı? Elektrikli traktör üretimini İstanbul ilinde özel bir firmanın yaptığı iddia edilmekte, bu firma kim? Yerli bir firma mı? Elektrik tüketim gideri ne? Satış fiyatı hususunda bir çalışma yapılmış mıdır?” şeklindeki sorulara cevap istedi.

61,6 azaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018’de ‘Çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz’ sözlerini hatırlatan Sındır, “Cumhurbaşkanı 13 Aralık 2018 tarihinde yeni sistemin ikinci 100 günlük eylem planında ‘Çiftçinin zenginleştiğini, hatta bir traktörü değil iki traktörü bulunduğunu’ ve ayrıca ‘Çiftçiye traktör yetiştiremiyoruz’ ifadelerinde bulunmuştu. İktidar partisi Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği’nin sektör raporundan haberdar mı? Raporu incelerlerse durumun tam tersi olduğunu görecekler. Raporda Ocak-Nisan 2019’daki traktör üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61,6 azaldığı belirtilmekte. İktidar artık çiftçimizin alım gücünün düştüğünü, üretim girdi maliyetlerinin fahiş değerlerde arttığını, üreticilerimizin traktör ve tarım makinaları satın alabilmesi için yeterli ve hatta hiç bir desteğin bulunmadığını anlamalı” dedi.

Soruların cevapları ivedilikle verilmeli

Tarımsal üretimin sürekliliğinin, üreticilerin refahının ve çevrenin korunmasının önemine dikkat çeken Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: “Tarımda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle AKP Türkiye’yi gıda ve tarım ürünlerinde net ithalatçı konuma taşıdı. Kırsal alanların kalkınmasına, kırsal bölgelerde istihdam olanaklarının artırılmasına yönelik politikalar göz ardı edildi. Binali Yıldırım Başbakanken ‘Çiftçinin kullandığı mazotunun yarısı kendinden yarısı bizden’ dedi. Türkiye’nin tarımsal üretim yapılan her hangi bir yerine gidin ve sorun üreticimiz kullandığı mazotun yarısını devletten alabiliyor mu? Elektrikli Traktör ile ilgili başta üreticilerimiz olmak üzere kamuoyunun aklında soru işaretleri var. Elektrikli traktör ne oranda milli ve yerli? İlk yerli elektrikli traktör üretimini İstanbul ilinde özel bir firmanın yaptığı iddia edilmekte, bu firma kimdir? Yerli bir firma mıdır? Kullanılacak pillerin patent hakları kime aittir? Bu traktörün teknik, performans veri ve bilgileri ne? Elektrik tüketim gideri ne? Satış fiyatı hususunda bir çalışma yapılmış mıdır? İlk üretim için firmaya Bakanlık tarafından yapılan ödeme miktarı ne? Elektrikli traktör üretim çabalarının diğer bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yapılıyor olması tabii ki önemlidir. Fakat bu kapsamda iktidara ilettiğimiz soruların cevapları ivedilikle verilmeli ve kamuoyu aklında oluşan soru işaretleri aydınlatılmalı.”

